KÄRNTEN. Um Angehörige in einem Pflegeheim besuchen zu dürfen, ist ein negatives Antigentestergebnis notwendig. Nun kommt es bei der Anmeldung zu einem Antigen-Schnelltest für Besucher zu einer organisatorischen Änderung: Wie das Rote Kreuz mitteilt, ist ab dem 18. Jänner eine solche Anmeldung ausschließlich auf der bundesweiten Plattform www.oesterreich-testet.atmöglich. Wer also einen Termin für einen Test zum Zwecke eines Pflegeheimbesuchs benötigt, kann sich dazu künftig nur mehr über die genannte Plattform anmelden. Die bisherige telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 14844 entfällt. Getestet werden die Besucher von Pflegeheimen an den schon bisherigen Verdachtsfall-Teststraßen (von 8 bis 12 Uhr). Aktuell ist in den Pflegeheimen ein Besucher einmal pro Woche erlaubt.