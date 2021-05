Eine Bürgerinitiative, die mehr zum Ausbau des Flughafens wissen möchte, fand bisher kein Gehör. "Wir wollen doch nur wissen, was unmittelbar angrenzend an unsere ruhige Siedlung gebaut werde soll!" Bürgermeister Scheider verspricht, sich um die Anliegen zu kümmern.

KÄRNTEN. Eigentlich sollten am Klagenfurter Flughafen schon längst die Bagger rollen – doch, von der Realisierung der Aviation City, die bis 2025 eröffnet werden soll, ist weit und breit noch keine Spur zu sehen. Was genau geplant ist, weiß in Wahrheit auch kaum jemand. Und die, die es wissen müssten, wollen nichts sagen. Darüber ärgert sich nicht nur die allgemeine Öffentlichkeit, sondern vor allem auch die unmittelbaren Anrainer des Flughafengeländes bzw. der nicht betriebsnotwendigen Grundstücke. Eine Bürgerinitiative rund um einige wichtige Kärntner Wirtschaftstreibende hat sich gegründet, deren Sprecher, Rainer Dionisio sagt: „Momentan trennt ein hoher Erdwall unsere Siedlung vom Flughafengelände und wir haben hier normalen Anrainerverkehr. Angeblich ist hinter diesem Erdwall aber ein Aviation Center geplant, das nicht nur aus mehreren Stockwerken hohen Gebäude bestehen soll, sondern auch vielen Menschen als Arbeitsort dienen soll. Informationen gibt es allerdings keine. Doch als direkte Anrainer haben wir das Recht zu erfahren, was dort geplant ist, welche Verkehrskonzepte vorgesehen sind, damit unsere Lebensqualität nicht plötzlich vom Berufsverkehr beeinträchtigt wird.“

Rainer Dionisio ist Sprecher der Bürgerinitiative: "Wir haben das Recht zu erfahren, was angrenzend an unsere Siedlung gebaut werden soll und wie sich das auf unser Leben auswirken wird!"

Kein Problem mit Ausbau

Grundsätzlich habe man nichts gegen den Ausbau des Flughafens, immerhin hätten die Hausbesitzer beim Einzug gewusst, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe eines Flughafens niederlassen. „Und dass ein Flieger alle fünf Minuten startet oder landet, ist ja ok. Aber wenn hier jetzt plötzlich hunderte Autos täglich unsere Siedlung passieren, ist das eine andere Geschichte. Noch dazu kommt ja, dass unsere Grundstücke eine Wertminderung erleiden, wenn sich hier ein Betrieb ansiedelt“, betont Dionisio.

Bürgermeister Christian Scheider verspricht, sich um die Anliegen der Flughafen-Anrainer zu kümmern

Alte Pläne gezeigt

Die Mitglieder der Bürgerinitiative haben mehrmals den Weg zu den öffentlichen Stellen auf sich genommen, doch keine Antworten bekommen. „Bei der Stadtplanung hat man uns lediglich Pläne aus dem Jahre Schnee gezeigt, als dort noch eine Wohnsiedlung geplant war. Aus der wird ja jetzt wohl nichts mehr werden.“ Dionisio hofft, bei der neuen Stadtregierung mehr Gehör zu finden. Bürgermeister Christian Scheider versichert auf Nachfrage der Kärntner WOCHE: „Dass eine Bürgerinitiative beim Bürgermeister nicht gehört wird oder keinerlei Informationen bekommt, ist nicht mein Zugang.“ Noch aber habe er selbst nicht alle notwendigen Informationen, um sich ein Bild in der Causa Flughafen machen zu können. „Wenn es soweit ist , werde ich unter Einbeziehung von Experten abwägen, wie die Stadt hier weiter vorgehen wird.“