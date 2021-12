Zu zahlreichen Anzeigen und Organmandaten kam es am Montag im Rahmen einer polizeilichen Schwerpunktkontrolle im Straßenverkehr.

KÄRNTEN. Am 20. Dezember 2021 fanden unter Federführung der Landesverkehrsabteilung kärntenweit verkehrsrechtliche Schwerpunktkontrollen statt. Besonderes Augenmerk wurde auf Alkohol im Straßenverkehr gelegt. In dem Zusammenhang wurden 17 Übertretungen festgestellt, in 15 Fällen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Weiters kam es zu:

90 verkehrsrechtlichen Anzeigen, 142 Organmandaten wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen und 4 Anzeigen wegen Nichtbeachtens der COVID Schutzmaßnahmen