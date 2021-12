Die Corona-Neuinfektionen steigen in Kärnten wieder leicht, Omikron legt deutlich zu. Und schon morgen steht mit Silvester naturgemäß ein Abend ins Haus, an dem gerne gefeiert wird. Wenngleich die Maßnahmen aktuell keine großen Partys zulassen, wird dazu geraten, sich auch bei kleineren Zusammenkünften davor testen zu lassen.

KÄRNTEN. Das Land hat noch einmal alle Testangebote zusammengefasst. Nicht alle Teststationen sind am kommenden Wochenende täglich bzw. zu den gewohnten Uhrzeiten geöffnet. „Auch unser Personal, das nunmehr seit einem Jahr testet, Abstriche macht, hat Familien, hat Kinder, hat ein Recht auf Weihnachten und den Jahreswechsel, ich bitte, das zu verstehen und sich vorzubereiten, um Testergebnisse zu haben, wenn man sie braucht“, stellt Gesundheitslandesrätin Prettner klar.

Auch Labore können von Corona betroffen sein

Auch Labore für die Auswertung sind vor Coronaerkrankungen nicht gefeit, ebenso die Logistik - auch das sei laut Prettner immer mitzudenken. „Corona betrifft die ganze Gesellschaft, die Maßnahmen und die Auswirkungen der Erkrankungen betreffen uns immer alle“, so Prettner.



In Gemeinden und Städten gibt es Zusatzangebote

Sämtliche kostenlose Testangebote, auch mit den geänderten Uhrzeiten während des Silvester-Wochenendes, sind auf der Homepage des Landes einsehbar (https://coronainfo.ktn.gv.at/). Es gibt Teststationen ohne und mit Anmeldung auf oesterreich-testet. Weiters haben die Städte Klagenfurt und Villach ihr Testangebot auf ihren Homepages offengelegt. Ebenso gibt es Teststationen in Gemeinden und auch die Apotheken testen mittels PCR und Antigen in bewährter Manier.

Auch Angebot der PCR-Gurgeltests nutzen

Zusätzlich gibt es nach wie vor PCR-Gurgeltests: Drei pro Woche und Person, abzuholen und abzugeben bei Kärntens Apotheken und SPAR-Filialen mit der vorherigen Registrierung auf https://test.zmdx.at/, wobei unbedingt der Samstag als Feiertag zu berücksichtigen ist. Am 31. Dezember können Gurgeltests in den Apotheken bis 9.00 Uhr abgegeben werden.

Ein PCR-Gurgeltestergebnis gilt 72 Stunden, aber nicht für Reisen über die Grenze nach Italien. Die Teststraßen des Landes stehen auch weiterhin den Verdachtsfalltestungen (PCR) zur Verfügung. Bei Symptomen soll man niemals selbständig in eine Teststation fahren, sondern ausschließlich über 1450, die Gesundheitshotline, agieren.