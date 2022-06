Kärnten Bonus wird automatisch an Bezieher von Sozialleistungen ausbezahlt. Die Vorbereitungen sind in der Zielgeraden: 200 Euro werden wahlweise per Post zugestellt.

KÄRNTEN. Das Land Kärnten trifft die letzten Vorbereitungen für die Auszahlung des “Kärnten-Bonus“. Das sind jene 200 Euro an Einmalzahlung, die Kärntner, die besonders hart von der aktuellen Teuerungslawine betroffen sind, erhalten.

Direkt ausbezahlt

“Wir wollen die Auszahlung des Kärnten Bonus an die rund 50.000 bezugsberechtigten Kärntner Haushalte so unkompliziert wie möglich machen. Daher wird rund die Hälfte von ihnen - nämlich alle Kärntnerinnen und Kärntner, die bereits eine Sozialleistung erhalten - nicht einmal ein Ansuchen stellen müssen: Ihnen werden die 200 Euro direkt und automatisch überwiesen“, informierten heute LH Peter Kaiser, Sozialreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner und Landesrat Martin Gruber nach der Regierungssitzung. In den nächsten Tagen werden dazu Briefe an alle relevanten Haushalte versendet: “In diesem Brief kündigen wir die Überweisung des Kärnten Bonus ab Mitte Juli an. Außerdem bieten wir den Menschen die Möglichkeit, dass die 200 Euro per Post und bar zugestellt werden, anstelle einer Überweisung aufs Konto“, sagen Kaiser und Prettner.

Drei Phasen

Wie berichtet, wird der Kärnten Bonus in drei Phasen ausgezahlt: Phase eins startet Mitte Juli mit der automatischen Überweisung der 200 Euro an all jene Kärntner, die bereits eine soziale Leistung des Landes (z. B. Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, Familienzuschuss, Heizkostenzuschuss) beziehen. Phase zwei betrifft alle Kärntner, die keine soziale Unterstützung beziehen, aber unter die erforderlichen Einkommensgrenzen fallen (Alleinstehend/Alleinerziehend: monatliches Netto-Einkommen bis zu 1.328 Euro; Paare: monatliches Netto-Einkommen bis zu 1.992 Euro; jedes weitere Haushaltsmitglied erhöht sich die Einkommensgrenze um je 400 Euro netto): “Für sie wird ab August (bis 30.November 2022) ein Online-Portal freigeschalten, das ähnlich der Corona-Impfanmeldung auf der Webseite des Landes aufrufbar sein wird“, berichtet Prettner. Phase drei umfasst schließlich all jene, die unter die genannten Einkommensgrenzen fallen, aber den Antrag nicht digital bzw. online beantragen möchten. “Sie können sich ab 1. Oktober bis 30. November 2022 an ihre Wohnortgemeinde wenden. Die Antragsstellung erfolgt dann mit Hilfe der Gemeinde“, so die Sozialreferentin.

Weitere Maßnahmen

Das Leben war seit Jahrzehnten nicht so teuer. Als Bundesland halten wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen“, betonen Kaiser, Prettner und Gruber. Als weitere Beispiele nennen sie die Verdoppelung der HIBL, die Wohnbeihilfe neu, die großzügige Ausgestaltung der Sozialhilfe, Verbesserungen bei der Familienbeihilfe, das Kinderstipendium, mit dem das Land 100 Prozent der durchschnittlichen Kindergarten- und Kindertagesstättenkosten übernimmt und mit dem sich Eltern ab September bis zu 3.000 Euro pro Jahr und Kind ersparen.

Informationen zum Kärnten-Bonus erhält man zudem unter www.ktn.gv.at/service/kaerntenbonus