Ein Dance Camp für die ganz großen Kleinen Stars. Die Kids erhalten die Möglichkeit, in verschiedene Tanzstile hinein zu schnuppern – und lernen vor allem die rhythmische Bewegung zur Musik. Viele tolle Gruppenspiele zur Stärkung der sozialen Kompetenz erwarten euch. Do it yourself - Es werden auch eigenen Plakate und Eintrittskarten für die große Abschlussshow am Ende der Woche gemeinsam gebastelt.



Die Termine

20.07.-24.07.2020 – im Studio Klagenfurt und

17.08.-21.08.2020 – im Studio St. Veit/Glan



Uhrzeit: 07:30-14:30

Alter: 4-6 Jahre

Anfänger und Fortgeschrittene

inkl. Mittagessen

Kosten: 195€