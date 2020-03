Der Bausparvertrag einer Kärntnerin blieb für über zwölf Jahre nach ihrem Tod aktiv. Der Fehler wurde erst bei einer Bankensystemumstellung entdeckt. Der Witwer wandte sich an den Konsumentenschutz.

KÄRNTEN. Eine Kärntnerin schloss im Jahre 2004 einen Bausparvertrag bei ihrer Hausbank ab. Die Frau verstarb drei Jahre danach, doch das Bausparkonto blieb bis Dezember 2019 aktiv. Die Auflösung des Kontos und die Auszahlung wurde aus unbekannten Gründen nicht durchgeführt.

Hilfe von der Arbeiterkammer

Jahre später wurde ein Kontoauszug an die ehemalige Wohnadresse der Verstorbenen geschickt, wo der Witwer nach wie vor wohnhaft war. Verwundert darüber wandte er sich an den Konsumentenschutz der AK. Auch für Konsumentenschutzexperte Herwig Höfferer war dies äußerst überraschend: „Auch für uns war dies ein kurioser Fall. Der Bausparvertrag wurde nach fünfzehn Jahren geschlossen und das Geld in der Höhe von 4.900 Euro inklusive Zinsen an die Familie ausbezahlt".