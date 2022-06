Der Musiker Matthew Wood ist ein absoluter Ausnahmekünstler aus Kärnten. Nicht nur machen sich seine musikalischen Einflüsse wie Prince und Bowie in seinen Songs bemerkbar, auch mit seinen extravaganten Looks und spektakulären Musikvideos überzeugt der Popstar weltweit. Auch auf Youtube konnte der Sänger bereits hunderttausende Menschen von seinem Können überzeugen.

KÄRNTEN. Matthew Wood: So schreibt sich der Künstlername des berühmten Kärntner Musikers Matthias K. Aufgewachsen ist er in einem kleinen Dorf am Land, mit einem umso größeren Traum. Bereits in jungen Jahren von der Musik begeistert, rockte er in der HLW St.Veit die Bühnen des Musikwettbewerbes. Kurze Zeit später studierte er bereits in Deutschland an der Folkwang Universität der Künste. Im Jahr 2022 kann er nun bereits eine Menge großer Erfolge feiern, und ist als Star seiner Branche bekannt. Heute erscheint seine neueste Single "Freak".

Musik und Videos

Inspiriert von Prince, Bowie, N.E.R.D und Justin Timberlake: Matthew Woods Musik kann als einzigartiger Dance-Funk Sound beschrieben werden. Ebenso überzeugen seine Songs nicht nur mit Tanzpotential, auch seine Videos sind besonders detailliert und gekonnt ausgearbeitet.

Hier eines seiner erfolgreichen Videos, mit dem Schauspiel-Star Anke Engelke:

MATTHEW WOOD - OUT (official music video)

5:07 YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Freak

Die neue Single, produziert von Matthew und YoScheppert, hat Matthew für sein eigenes 15-jähriges Ich geschrieben. Eine Affirmation für Selbstliebe und Selbstbewusstsein für das pinke Schaf in der Herde. Funk Gitarren, mitreißende Beats und Ohrwurmversprechende Hooks - damit leitet Matthew eine neue musikalische Ära in seiner Musikkarriere ein. I’m a freak, I won’t stop, I’m the pink sheep of the flock".

Matthew Wood - Freak

3:35 YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Die Geschichte hinter dem Video

Zu 100% aus Matthew’s Feder, begeistert das Video im Retro- Stil durch Liebe zum Detail: alles ist extrem durchdacht und Song, Story, Setdesign sowie Styling charmant in Szene gesetzt.

Im Video geht es um die Verarbeitung einer persönlichen Erfahrung aus Matthew's Schulzeit: Er wurde von den "Cool Kids" gemobbt, weil er "anders" war und trägt davon bis heute noch eine kleine Narbe über dem Auge.

Foto: Matthew Wood

hochgeladen von Sofia Grabuschnig

Musik als Zufluchtsort

Damals war die Musik sein Zufluchtsort - sie hat ihn aufgemuntert und motiviert an sich selbst zu glauben. Auch seine Mutter, die immer für ihn da war und sein größter Support war bzw. ist erhält eine Rolle im Video. Gespielt wird Matthew's jüngeres Ich von Hans Jesse Beyerling. Der 13-jährige stellt die Rolle des jungen Matthew glaubwürdig dar und transportiert die Botschaft "I'm a Freak so chic" on point. Teile der Choreografie, die im Video zu sehen ist und von Ray Melody stammt, hat Hans Jesse sogar mit gestaltet

Foto: Matthew Wood

hochgeladen von Sofia Grabuschnig

Social Media

Finden könnt ihr den Ausnahme-Künstler unter anderem auf Spotify, Youtube,Amazon Music, Apple Music, Instagram und Facebook.