Das Land veröffentlichte am Sonntag die aktuellen Corona-Zahlen. Im Vergleich zu Samstag gibt es weniger Neuinfektionen.

KÄRNTEN. 230 Neuinfektionen meldete das Land Kärnten am Sonntagvormittag von Samstag auf Sonntag. Von Freitag auf Samstag waren es 402 Neuinfektionen. 26 Personen, eine mehr als am Samstag wird wegen Corona intensivmedizinisch betreut. Von Samstag auf Sonntag verstarb laut Statistik kein Patient an oder mit Corona. Von Freitag auf Samstag verstarb ebenso niemand in Kärnten an oder mit dem Coronavirus.