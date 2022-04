Jedes Jahr werden in Kärnten Tiere abgegeben, die nichts sehnsüchtiger möchten, als von einem Menschen für immer geliebt zu werden, ein Zuhause zu haben. Das TiKo in Klagenfurt möchte nun eure Hilfe, bei der Suche nach einem tollen Platz für diese wundervollen Tiere.

KÄRNTEN. Sie helfen, Hunde- und Katzenherzen höher schlagen zu lassen. Das Tierschutz-Kompetenzzentrum sucht immer wieder nach einem für-immer-Zuhause für die besten Seelen unter uns - die Tiere. In diesem Artikel stellen sich ein paar von ihnen vor, und wer weiß, vielleicht ist unter den Lesenden dieses Artikels ja jemand, der auf der Suche nach einem flauschigen Weggefährten ist. Den Vorrang haben dieses mal die Stubentiger Kärntens.

Bill: Computer? Lass mich die Tasten für dich drücken

Du liest die Zeitung? Bill wird die Seiten für dich halten. Du schaust fern? Bill wird sich einfach in deinen Schoß fallen lassen, damit du ihn streicheln kannst. Bill wird dir bei all deinen Hausarbeiten helfen und beim Entspannen, wenn ihr damit fertig seid. Und am Ende des Tages wirst du dich fragen, wie du das vorher alles ohne ihn geschafft hast. Nach sieben Jahren wird es jetzt endlich Zeit, dass ihr euch kennenlernt. Der weiß-orange Kater mit langem Fell wartet schon auf dich. Mehr Infos hier.

Bill sucht nach einem Platz in deinem Herzen

Nelson & Mephista: Freunde fürs Leben gesucht

Das süße ein Jahr alte Jungkatzen-Duo möchte mit ihrem kurzen, weichen Fell und Sanftheit die Herzen erobern: Perfekt für alle, die sich nicht gerne Hals über Kopf in Beziehungen stürzen, sind diese zwei besonnenen kleinen Samtpfoten. Mit ein wenig Zeit, werden sie ihre Besitzer jedoch mit einer Menge Schnurren, Anschmiegen und reichlich Zeit auf dem Schoß belohnen. Nelson und Mephista ergänzen sich gegenseitig perfekt und sind ideal für echte Katzenliebhaber, die sich mit den zwei kastrierten, getigerten Kätzchen in Abenteuer und eine lebenslange Freundschaft stürzen wollen. Mehr Infos hier.



Nelson & Mephista

Viktor : Habe nicht nur Body, sondern auch Brain

Treue Augen und eine gute Seele: Der junge, nicht kastrierte, 3 jährige Schäfer-Mischling Viktor ist der perfekte Begleiter für alle Sportbegeisterten. Er ist gerne draußen und hat sehr viel Freude an der gemeinsamen Bewegung. Gleichzeitig begeistert ihn aber auch die geistige Fitness. Mit Such- und Denkspielen kann man ihm ganz einfach den Tag verschönern. Mit seinen langen, schwarz, braun, grauen Haaren und seiner mittleren Größe ist Viktor aber natürlich auch ein spezieller Kuschelpartner der Sonderklasse. Mehr Infos hier.



Viktor

Ringo: Auf der Jagd, um Herzen zu stehlen

Here comes the sun... aber nicht wegen dem Musiker Ringo Star der Beatles, sondern wegen dem sieben jährigen Appenzeller Mischling Ringo, der die Sonne im Herzen trägt. Nicht nur ist der kastrierte Mischling ein Sonnenschein, er liebt es auch aktiv zu sein, zu spielen, zu toben, und zu jagen, denn: Haken schlagen kann er! Das hat sich der freundliche Ringo von seinen "Freunden", den Kaninchen, abgeschaut. Ringo braucht nun jemanden, der ihm zeigt, dass man seinen Jagdtrieb auch auf eine spielerische Weise toll ausleben kann. Mehr Infos hier.



Ringo

Falco & Mino: Bei uns ist jeden Tag Ostern

Die 4 Jahre alten, kastrierten kurzhaar-Kaninchen Falco und Mino haben eine grau-weiße Fellzeichnung. Wenn ihre langohrigen Nachbarn gefragt sind, sind die beiden ausgezeichnet in der Gemüseverwertung und im Hakenschlagen. Auf die musikalische Untermalung seines Alltags verzichtet Falco gerne, dafür zieht eine Lounge zum bequemen Rückzug in private Gefilde vor. Mehr Infos hier zu: Mino und Falco.

Für Falco ist jeder Tag Ostern

