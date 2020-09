Mit Stand Dienstag, 8. September, 16 Uhr, gibt es in Kärnten offiziell 29 aktiv Erkrankte .

Insgesamt wurden 678 Kärntner jemals positiv getestet (Stand: Dienstag, 16 Uhr).

Laut Mitteilung des Landes Kärnten gibt es heute, Dienstag, sechs Neuinfektionen und zwei Wiedergenesene und damit 29 bestätigte Fälle in Kärnten. Es waren jeweils zwei Neuinfektionen in den Bezirken Villach Stadt, Villach Land und Völkermarkt. Keiner der Infizierten befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Zu den gemeldeten Coronafällen in den Bankfilialen in Bleiburg und Völkermarkt ist ein weiterer dazugekommen. Damit gibt es insgesamt acht positive Fälle (sechs Mitarbeiter, eine Person aus dem Verwandtschaftsbereich eines Infizierten, eine Kundin). In dem Zusammenhang wurden mittlerweile 60 Personen getestet.

Jemals positiv Getestete in KÄRNTEN: 678

(Stand: Dienstag, 8. September, 16 Uhr)



Klagenfurt: 169

Villach Land: 81

Wolfsberg: 72

Klagenfurt Land: 70

Völkermarkt: 68

Spittal: 62

St. Veit: 61

Villach: 62

Feldkirchen: 28

Hermagor: 5

Österreich: 30.159

Alle Bundesländer (Dienstag, 8. September, 8 Uhr): 29.881

550 im Burgenland, 668 in Kärnten, 4.348 in Niederösterreich, 4.937 in Oberösterreich, 1.752 in Salzburg, 2.661 in der Steiermark, 4.503 in Tirol, 1.204 in Vorarlberg und 9.258 in Wien.

Zuwachs Fälle in 24 Stunden: 570 Fälle

Neuinfektionsrate: 1,94 Prozent

Info: Diese Gesamtzahl an Corona-Fällen (oben) umfasst alle positiv getesteten Personen inklusive Genesene und Verstorbene.

Aktuell noch Erkrankte in ÖSTERREICH: 3.705 (+ 190)

(Stand: Dienstag, 8. September, aktualisiert um 11 Uhr)

Wien: 2.071 (+ 252)

Tirol: 405 (+ 18)

Niederösterreich: 371 (+ 17)

Oberösterreich: 301 (- 23)

Steiermark: 246 (- 60)

Salzburg: 108 (- 31)

Vorarlberg: 102 (+ 14)

Burgenland: 76 (+ 2)

Kärnten: 25 (+ 1)

Normalbetten belegt: 142 (+ 8)

Intensivbetten: 28 (- 1)

insgesamt hospitalisiert: 170 (+ 7)

daheim betreut, milder Verlauf: 3.535 (+ 183)

durchgeführte Corona-Tests: 1.276.477 (+ 10.254)

Verstorbene österreichweit: 747 (+ 1)

Genesene österreichweit: 25.629 (+ 329)

Kennzahlen aus Kärnten (Vergleich von gestern auf heute, Dienstag, 8 Uhr):