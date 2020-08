41 Personen sind in Kärnten aktuelle mit dem Corona-Virus infiziert.

KÄRNTEN. Am heutigen Dienstag gibt es eine Neuinfektion mit dem Corona-Virus in Klagenfurt Land. Betroffen ist ein Mann, er hat sich im Ausland angesteckt. Die Behörde hat das Contact Tracing eingeleitet. Damit sind in Kärnten derzeit 41 Personen infiziert.

