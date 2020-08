Heute, Donnerstag, gibt es 21 Neuinfektionen in Kärnten. Nach drei Fällen in einem Pflegeheim in Villach wurden nun alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Hier sind alle Corona-Tests negativ.

KÄRNTEN. Heute sind in Kärnten 21 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nun gibt es 63 aktiv Erkrankte in Kärnten.

Die neu Infizierten kommen aus folgenden Bezirken:

Klagenfurt Stadt: 9

Villach Stadt: 2

Villach Land: 3

St. Veit: 3

Spittal: 2

Völkermarkt: 1

Bei einem Fall laufen die Erhebungen noch, auch das Contact Tracing. Morgen soll es zu ihm nähere Informationen geben. Ein Fall aus Villach Land ist ein Reiserückkehrer aus dem Ausland. Bei allen anderen Fällen läuft derzeit das Contact Tracing.

Keine weiteren Infektionen in Pflegeheim

Drei Corona-Infektionen wurden am Montag in einem Pflegeheim in Villach Land bekannt (mehr dazu hier). Es wurden dann alle Mitarbeiter und Bewohner getestet – ohne positiven Corona-Test. Es kann also Entwarnung gegeben werden. Jene Bewohnerin, die im Krankenhaus war, konnte dieses wieder verlassen.

Angehörige müssen sich bei Besuchen in Pflegeheimen registrieren. Also wurden alle Besucher – es sind 209 – schriftlich informiert, dass sie sich selbst auf Symptome hin beobachten sollen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Seit heute gibt es übrigens stichprobenartig Grenzkontrollen zu Italien – als Kooperation zwischen der Bezirkshauptmannschaft (BH) Villach Land und der Polizei.

Donnerstag: 42 Personen in Kärnten mit dem Corona-Virus infiziert – 455 genesen