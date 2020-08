Nach drei Fällen in einem Pflegeheim in Villach wurden nun alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. Alle Corona-Tests sind negativ.

KÄRNTEN. Drei Corona-Infektionen wurden am Montag in einem Pflegeheim in Villach Land bekannt (mehr dazu hier). Es wurden dann alle Mitarbeiter und Bewohner getestet – ohne positiven Corona-Test. Es kann also Entwarnung gegeben werden. Jene Bewohnerin, die im Krankenhaus war, konnte dieses wieder verlassen.

Angehörige müssen sich bei Besuchen in Pflegeheimen registrieren. Also wurden alle Besucher – es sind 209 – schriftlich informiert, dass sie sich selbst auf Symptome hin beobachten sollen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Seit heute gibt es übrigens stichprobenartig Grenzkontrollen zu Italien – als Kooperation zwischen der Bezirkshauptmannschaft (BH) Villach Land und der Polizei.

Donnerstag: 42 Personen in Kärnten mit dem Corona-Virus infiziert – 455 genesen