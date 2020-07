Ein weiterer Corona-Fall in Villach Stadt. Plus: Velden-Urlauberin wurde wieder daheim in Vorarlberg positiv getestet.

KÄRNTEN. Das Land Kärnten bestätigt, dass heute, Donnerstag, eine Corona-Neuinfektion in Villach verzeichnet wurde. Es handelt sich um eine Frau.

Auch eine Urlauberin aus Voralrberg, die sich in Velden aufgehalten hat, wurde in ihrem Heimatbundesland positiv getestet. Das Contact Tracing in Kärnten ist bereits abgeschlossen. Enge Kontaktpersonen kommen nicht aus Kärnten. Die Infektionsquelle ist noch nicht bekannt.

