In Kärnten gab es in den vergangenen 24 Stunden genau 1374 bestätigte Neuinfektionen. Ab morgen bis Anfang nächster Woche ist mit einem eklatanten Anstieg zu rechnen. Das bestätigte im heutigen Koordinationsgremium auch Herwig Ostermann, der per Video zugeschalten war. Er berät die Bundesregierung und bereitet die Zahlen für die Corona-Kommission auf.

KÄRNTEN. Bestätigte Infektionen in 38 Altenwohn- und Pflegeheimen in Kärnten untermauern den zu erwartenden Anstieg der Fälle deutlich. Auch in 29 Kindergärten gibt es zumindest teilweise Schließungen. 131 Schulklassen sind derzeit behördlich geschlossen. Die 7-Tages-Inzidenz Kärntens liegt bei 2294,7 – in den nächsten Tagen könnte die 3000er Marke erreicht werden. Bei den Altersgruppen liegt in unserem Bundesland jene der 6- bis 14-Jährigen mit einer Inzidenz von 4300,1 deutlich vorne, gefolgt von jener der 35- bis 44-Jährigen mit einer Inzidenz von 3657,7.

Die Krankenhauszahlen

141 Personen werden zur Zeit im Krankenhaus behandelt - 128 (75 davon geimpft) davon liegen auf den Normalstationen und 13 (vier davon geimpft) auf den Intensivstationen. "Wie immer darf ich wiederholen, dass Impfdurchbrüche, beispielsweise durch Vorerkrankungen, das Nachlassen der Wirkung der Impfung bzw. durch Medikamente, welche die Wirkung der Impfung hemmen, entstehen können", so Gerd Kurat, Leiter des Landespressedienstes im Rahmen einer Medieninformation.

Abwasser zeigt starken Anstieg

Auch beim Abwassermonitoring werden starke Anstiege verzeichnet. Besonders betroffen sind die Abwasserverbände Mittleres Lavanttal, Völkermarkt-Jaunfeld, Millstättersee, Karnische Region und Ferlach. Die Messungen dort zeigen zudem, dass die Omikronvariante

BA.2 im Vormarsch ist. Bei 30 Prozent der Kläranlagen in Österreich wird diese Variante bereits nachgewiesen.

Fast 50% geboostert

65,3 Prozent der Kärntner Gesamtbevölkerung sind immunisiert. 48,4 Prozent haben sich auch auch die Boosterimpfung verabreichen lassen. 22.417 Impfzertifikate sind abgelaufen – das entspricht vier Prozent der Gesamtbevölkerung. 1.259 Personen haben sich in Kärnten

bereits für den Impfstoff von Novavax vorgemerkt. "Einen konkreten Termin für die Lieferung gibt es immer noch nicht – es scheint aber festzustehen, dass Kärnten rund 7.000 Dosen zur Verfügung gestellt bekommt", so Kurath.

Verzögerungen bei Ergebnissen

Zu Verzögerungen kommt es derzeit bei der Zustellung der PCR-Gurgeltest-Ergebnisse. Die Proben werden in Pools analysiert – momentan müssen aber 35 bis 47 Prozent der Pools aufgelöst und alle Proben noch einmal einzeln analysiert werden, weil zumindest eine

positive Probe im Pool ist. Das führt dazu, dass Ergebnisse meist nicht innerhalb von 24 Stunden zugestellt werden können.

Wie sieht´s mit den Landesverordnungen aus?

Bis 2. März verlängert wird die Landesverordnungen, welche die Gültigkeit der PCR-Tests in Altenheimen mit 48 Stunden festlegt. Nicht verlängert wird hingegen die Verordnung betreffend der 10-Personen-Regel in der Gastro, sowie die FFP2-Masken-Pflicht bei Gelegenheitsmärkten. Sie läuft heute, Mittwoch, um Mitternacht aus.

Noch Unklarheiten bei Impfpflicht

Im Koordinationsgremium diskutiert wurde auch das Impfpflichtgesetz - dieses soll am 4. Februar vom Bundesrat beschlossen werden. Mit Anfang nächster Woche könnte das Impfpflichtgesetz in Kraft treten. "Es gibt aber derzeit weder genaue Vorgaben zur Befreiung,

noch gibt es ein elektronisches System, in dem Befreiungsanträge eingereicht werden können", so Kurath.