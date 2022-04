Viele Kärntner und Kärntnerinnen würden an diesem Tag gerne das erste Osterwochenende bei verschiedenen Aktivitäten im Freien beginnen. Dem zieht jedoch das Aprilwetter nun einen Strich durch die Rechnung.

KÄRNTEN. Das Wetter ist immer mühsames Thema, vor allem wenn es sich um Aprilwetter handelt. Wer sein Osterwochenende morgen und übermorgen im Freien verbringen möchte, sollte sich deshalb lieber gut anziehen.

Samstag: Regen, Gewitter und Kälte

Der Himmel am Samstag Vormittag wird bedeckt ausfallen. Häftige, auch plötzlich auftretende Regenschauer können dabei sogar zu Gewittern ausarten. Auch die Schneefallgrenze sinkt wieder auf 1000 Meter herab. Das Jaun- und Rosental können sich auf den längsten Regentag im Bundesland vorbereiten. Im Mölltal wird es im Gegensatz dazu zu weniger Regen kommen, der jedoch von stürmischem Wind aus den Tauern begleitet wird. Bis zum Nachmittag wird es in Kärnten vermehrt trocken, jedoch kann man sich auch hier eine Kaltfront gefasst machen, die nur Höchstwerte von bis zu 9 Grad mit sich bringt.

Sonntag : Sonne als Hoffnungsschimmer

Wer sowieso lieber am Palmsonntag nach Draußen gehen möchte, könnte beim Wetter vielleicht Glück haben. Lokaler Nebel, Frost und Wolken werden den Tag laut der Wetterdienst-Plattform bergfex.at zwar prägen, jedoch kommt auch zeitweise die Sonne hervor. Tagsüber steigen in Kärnten die Temperaturen dann immerhin auf Werte um die 12 Grad an. Somit könnten Sonnenliebhaber hier zu etwas mehr Glück finden.