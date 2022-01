Der starke Schneefall sorgt noch immer für zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Ein kurzer Überblick über bekannte Einschränkungen.

KÄRNTEN. Auf der Glantalstraße zwischen Klagenfurt, Wölfnitz und Liebenfels kam es Donnerstagfrüh noch zu Behinderungen. Die Fresacher Straße zwischen Lansach und Fresach ist gesperrt. Ausweichen über die Ferndorfer Straße. Die Spittaler Straße zwischen Aifersdorf und Kamering ist ebenso gesperrt. Ebenso "zu" ist die Gailtalstraße zwischen St. Stefan und Nötsch.

Auch auf Autobahnen

Auch im Bereich der Autobahnen, etwa der Südautobahn, gibt es nach wie vor Fahrtbehinderungen. Etwa durch in die Fahrbahn hängende Bäume.

Einschränkungen ÖBB

Auf der Schiene geht hier Donnerstagfrüh nichts mehr: Auf der Karawankenbahn zwischen Villach und Rosenbach, auf der Gailtalbahn zwischen Arnoldstein und Hermagor, auf der Ossiachersee-Strecke zwischen Ossiach, Bodensdorf und Sattendorf und im Bereich der Tauernbahn zwischen Villach und Millstättersee

Schneekettenpflicht

Für die meisten Passstraßen in Kärnten gilt Schneekettenpflicht. Aufgehoben wurde diese gegen 7 Uhr laut Radio Kärnten jedoch für den Loiblpass. Auch für den Gailbergsattel wurde die Kettenpflicht Donnerstagfrüh aufgehoben.

Zahlreiche Unfälle

Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen kam und kommt es zu zahlreichen Unfällen. Zu einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen kam es etwa am Mittwochabend im Bereich der S 37 bei Maria Saal. In Heiligenblut überschlug sich ein Fahrzeug. Bei beiden Unfällen war jedoch Alkohol im Spiel. Kurios: In Althofen stahl ein ebenso Betrunkener offenbar einen Traktor und fuhr damit herum.