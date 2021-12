Bischof Josef Marketz im Woche-Interview. „Botschaft der Zuversicht“, aber auch kritische Töne.

Herr Bischof, wie geht es Ihnen mittlerweile im persönlichen und beruflichen Umgang mit Covid-19?

Josef Marketz: Es hat sich in den letzten Wochen und Monaten herausgestellt, dass mit Blick auf die Pandemie das Warten auf die Erfüllung von Versprechen viele Menschen enttäuscht hat. Die Geduld und das Vertrauen der Menschen sind strapaziert, die Gesellschaft scheint zunehmend gespalten. Persönlich vertraue ich weiterhin den Ärzten, die mich bisher zu meiner Zufriedenheit behandelt haben, ich habe auch nicht das Vertrauen in unsere Demokratie verloren, wobei ich als Bischof gut nachvollziehen kann, wie schwer es manchmal ist, Entscheidungen zu treffen, bei denen man sich selbst auf die Expertise anderer verlassen muss. Dass da Fehler geschehen, ist wohl unvermeidlich, aber auch wenn ich nicht mit allen Entscheidungen einverstanden bin, beuge ich mich wie etwa im Fall des assistierten Suizids nach dem demokratischen Prinzip der Mehrheit und engagiere mich für eine baldige Korrektur des Gesetzes. Eine rote Linie wird für mich da überschritten, wenn der Pandemie geschuldete Todesopfer gegen eine positive Wirtschaftsentwicklung in Kauf genommen werden. Das wäre würdelos gegenüber dem einzelnen Menschen, ob jung oder alt, und wohl das Ende einer gesellschaftlichen Solidarität. Beruflich erleiden wir in der Kirche ähnliche Einschränkungen wie andere gesellschaftliche Bereiche und versuchen sie für innovative Zugänge in der pastoralen Arbeit zu nützen. Wir bemühen uns, die Sorgen und Nöte der Menschen ernst zu nehmen, ihnen aber auch die Freude und den Trost des Glaubens zu vermitteln.



Trotz Pandemie gab es einige Maßnahmen, wie die Neuausrichtung des Bistums Gurk Anfang 2021. Sie haben die Position des Bischofs hintangestellt, etwa pastorale und karitativ-diakonische Aktivitäten in den Vordergrund gerückt. Zudem sprechen sich in der Katholischen Gemeinschaft Kleinigkeiten herum, etwa, dass Sie Ihre Schuhe selber putzen würden. Bewusste Schritte, um zu zeigen, dass Sie als „bescheidener“ Bischof gelten wollen, wie Sie es einmal in einem Interview andeuteten?

Ich würde sagen, ich will nicht als bescheidener Bischof gelten, sondern das ist ganz einfach mein Lebensstil. Ich versuche, authentisch zu bleiben und so zu leben, dass ich mich selbst wohlfühle. Dazu zählt eben auch, dass ich meist ohne Chauffeur fahre, in meiner Wohnung in einem Pfarrhaus und nicht im Bischofshaus wohne und dass ich die Arbeiten in meinem Haushalt selbst erledige. Die Neuausrichtung des Bistums war mir ein großes Anliegen, um dem ureigensten Stiftungszweck durch die heilige Hemma zu entsprechen und eine stiftungsgemäße und transparente Verwendung des Bistumsvermögens herbeizuführen. Mit dieser Neuausrichtung ist klargestellt und gewährleistet, dass das Bistum nicht Privatbesitz des Bischofs, sondern aufs Engste mit der Diözese und deren seelsorglichen Aktivitäten verbunden und somit vor allem auch für die Menschen dieses Landes da ist.



Papst Franziskus hat am 9. Oktober 2021 einen weltkirchlichen Synodalen Prozess gestartet, für den Sie auf Österreich-Ebene mit dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner verantwortlich sind. Was erwarten Sie sich von diesem Prozess?

Dieser von Papst Franziskus ausgerufene Prozess ist ein in der Kirchengeschichte bisher einzigartiger Vorgang, der das Miteinander-Reden und das Aufeinander-Hören in den Mittelpunkt stellt. Das bedeutet, auch negative Themen ansprechen zu dürfen und sich auch als Kirche etwas sagen zu lassen. Es geht darum, andere Meinungen zu hören und auch gelten zu lassen, um dann nach Möglichkeit zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Dieser „Synodale Prozess“ wird in besonderer Weise den Ansprüchen und Anforderungen einer pluralistischen Gesellschaft gerecht. Ich bin mir sicher, dass dabei etwas herauskommen wird, was uns hilft, weltweit, aber besonders in Kärnten die Seelsorge der Zukunft zu gestalten.



Weihnachten 2021 steht wieder im Zeichen der Ungewissheit. Wie schwer fällt es Ihnen bzw. der Katholischen Kirche, mit Blick auf „Omikron und Co.“ Zuversicht zu verbreiten?

Die Botschaft von Weihnachten ist eine Botschaft der Hoffnung und Zuversicht. Es fällt mir, auch oder gerade wegen der aktuellen herausforderungsreichen Situation, nicht schwer, diese Botschaft zu verkünden, weil sie die Menschen stärkt und ihnen Halt gibt. Weihnachten findet statt – trotz aller Unsicherheiten, Ängste und Einschränkungen. Weihnachtsgefühle tun uns gut. Das Kind von Bethlehem leuchtet von innen heraus und strahlt auf die Menschen und in deren Lebenswelten hinein bis in die letzte dunkle Ecke. Im Vertrauen auf dieses Licht der Liebe, das auf jeden von uns fällt, können wir auch heuer Weihnachten feiern.

Ein Blick ins neue Jahr: Es wird ereignisreich für die Katholische Kirche: Neben den Pfarrgemeinderatswahlen im März feiert das Bistum Gurk seinen 950. Geburtstag. Plant man mit einer Präsenzveranstaltung zum Jubiläum?

Wir dürfen im kommenden Jahr gleich zwei bedeutende Jubiläen in unserer Diözese feiern, nämlich „950 Jahre Bistum Gurk“ und „50 Jahre Kärntner Diözesansynode“. Beide Jubiläen sind Grund zur Freude und bieten Anlass für einen dankbaren und reflektierten Blick zurück und einen zuversichtlichen Blick nach vorne. Zum Bistumsjubiläum ist, natürlich vorbehaltlich der jeweiligen COVID-19-Lage und etwaiger Schutzbestimmungen, von 26. Juni bis 2. Juli eine Jubiläumswoche in Gurk und Straßburg geplant, deren Auftakt ein Festgottesdienst mit Erzbischof Lackner bildet.