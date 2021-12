Die Feuerwerksbranche hat es schwer. Der Klagenfurter Experte Wolfgang Zivny im Interview mit der Woche.

KÄRNTEN. Wie schon im letzten Jahr ist das Abschießen von Feuerwerken zu Silvester in Villach verboten. In Klagenfurt sind Feuerwerke zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr erlaubt. Die Feuerwerksbranche hat aber nicht nur wegen derlei Einschränkungen Sorgen. Im Interview: Der Klagenfurter Unternehmer Wolfgang Zivny.

Herr Zivny, wie geht es Ihnen seit Beginn der Pandemie?

Wolfgang Zivny: Wir haben durch die ganzen Coronabestimmungen massive Umsatzeinbrüche. Waren es in der Vergangenheit vor allem die großen Events wie z.B. die Starnacht oder der Ironman, die regelmäßigen Feuerwerke der Hotellerie, Hochzeiten und Sommerfeste, die für eine gute Auftragslage sorgten, so ist seit Corona praktisch alles auf Null heruntergefahren. Die Förderungen seitens der öffentlichen Hand bzw. Wirtschaftskammer sind kaum wahrnehmbar. Wie lange wir hier noch durchhalten werden, ist mehr als fraglich.

Was entgegnen Sie Feuerwerks-Kritikern auf die Vorwürfe der Umweltverschmutzung?

Feuerwerke stehen seit einigen Jahren teils massiv in der Kritik extrem umweltbelastend zu sein. Das stimmt so aber nicht. Der Feinstaub, der durch Feuerwerke entsteht, ist hinsichtlich einer Umweltbelastung nicht relevant. Es werden im Großen und Ganzen Salze verbrannt. Dieser Feinstaub ist wasserlöslich und belastet so nicht die Umwelt. Dieser zusätzliche Feinstaub durch Silvester-Feuerwerke tritt zudem nur einmalig und sehr kurzfristig für wenige Stunden am Neujahrsmorgen auf. Eine aktuelle Studie über Emissionen von Feuerwerken bestätigt meine Aussage. Feuerwerke verursachen einen Anteil von 0,28 Prozent an der Gesamtemission. Die durch Feuerwerke verursachte CO–-Belastung ist kaum messbar, so marginal ist diese. Die Feuerwerksbatterien bestehen des Weiteren aus Kartonagen, der Boden ist zumeist aus Sand und nur sehr selten aus Ton, somit entsteht auch kein Plastikmüll.

Auf was soll man beim Kauf von Feuerwerkskörpern achten?

Ganz wichtig ist es zu kontrollieren, ob die Produkte mit einem CE-Zeichen inklusive Registrierungsnummer versehen sind. Zudem sollte man auf die Feuerwerksklasse achten. F2 zum Beispiel ist die Klasse für Raketen, Batterien oder Knallkörper. Diese Artikel dürfen nur befristet und nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden. In die Klasse F1 fallen zum Beispiel Knallerbsen, Tischfeuerwerke und Wunderkerzen. Finger weg von Feuerwerkskörpern, die nicht über das CE-Zeichen verfügen. Vor allem nicht klassifizierte Feuerwerkskörper, die umgangssprachlich „Polenböller“ genannt werden, sind unzuverlässig und man hat keine Ahnung über Reaktionszeit und Sprengkraft der Böller. Schlimme Verletzungen sind so fast vorprogrammiert.

Wie funktionieren Feuerwerkskörper, wie sieht hier der technische Aufbau aus?

Die beliebtesten Feuerwerkskörper sind immer noch Raketen. Wobei mittlerweile Feuerwerk-Batterien den Feuerwerk-Raketen mächtig Konkurrenz machen. Im Profibereich spielt aber die Feuerwerk-Rakete keine Rolle. Raketen haben eine nur schlecht berechenbare Flugbahn und es ist schwierig, diese synchron zu zünden.