Vier neue Corona-Fälle gab es von gestern, Donnerstag, auf heute. Heute kamen vier weitere Fälle in und um Villach hinzu. Drei hängen mit der privaten Gartenparty zusammen.

KÄRNTEN. Drei weitere Corona-Fälle, also Neuinfektionen, stehen heute, Freitag, in Zusammenhang mit der privaten Gartenparty am letzten Wochenende in Villach (mehr dazu hier). Es handelt sich um zwei Frauen und einen Mann. Nun gibt es schon acht Infizierte, die auf diese Party zurückzuführen sind.

Ein weiterer Fall im Bezirk Villach Land, eine Frau, steht nicht in Zusammenhang zur Party, dieser Patient befindet sich nun in stationärer Behandlung.

Person in stationärer Behandlung

Gestern, Donnerstag, kamen vier Neuinfektionen in Kärnten hinzu. Es handelt sich um zwei Klagenfurter und zwei Fälle im Asyl-Bundesquartier im Bezirk Feldkirchen. Eine Person aus Klagenfurt befindet sich nun in stationärer Betreuung, die zweite in häuslicher Absonderung. Das Contact Tracing ist angelaufen.

Bundesquartier geschlossen

Ein Fall im Bundesquartier im Bezirk Feldkirchen ist auf den Corona-Fall von letztem Sonntag (mehr dazu hier) zurückzuführen. Die betroffene Person war bereits isoliert. Die zweite Neuinfektion ist ein Neuankömmling. Das Bundesquartier wurde von der Bezirksbehörde geschlossen. Auch alle Mitarbeiter werden getestet, sie haben allerdings mit Schutzausrüstung gearbeitet.

Von gestern auf heute wurden für Kärnten 2.051 Corona-Tests ausgewertet, davon 1.780 im Tourismus.

Freitag: 29 Personen in Kärnten mit dem Corona-Virus infiziert – 443 genesen