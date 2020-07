Arbeitskollege von Stadtwerke-Mitarbeiter, der positiv getestet wurde, ist nun auch infiziert.

KÄRNTEN. Es gibt einen weiteren bestätigten Corona-Fall in Klagenfurt. Der Infizierte ist eine Kontaktperson der Kategorie 1 des Stadtwerke-Praktikanten, der am Mittwoch positiv getestet wurde (mehr dazu hier). Sie sind unmittelbare Arbeitskollegen.

Der Infizierte ist seit Montagabend – laut Dienstplan – außer Dienst und seit Mittwoch bereits in Quarantäne. Die Stadtwerke teilen mit, dass alle 35 Freizeit-Mitarbeiter getestet werden. Der Badebetrieb im Strandbad Klagenfurt ist ungehindert möglich.

Freitag: Elf Personen in Kärnten mit dem Corona-Virus infiziert – 435 genesen