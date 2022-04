Zu seinen Lebzeiten (1880 bis 1942) war der in Klagenfurt geborene Schriftsteller Robert Musil noch nicht sehr bekannt. Heute nimmt Musil jedoch mit seinen Werken neben weltbekannten Autoren wie Marcel Proust einen hochrangigen Platz in der Literaturgesellschaft ein. Sein Todestag im Genfer Exil jährt sich heute zum 80. Mal.

KÄRNTEN. Manche sind Denker, manche sind Dichter, und er war beides. Das Land Kärnten brachte auch über Grenzen weitbekannte Dichter hervor. Einer von ihnen wurde im Jahr 1880 im zweiten Stock links, in einem Klagenfurter Wohngebäude geboren: Robert Musil. In diesem Beitrag gedenken wir hinsichtlich des sich heute jährenden 80. Todestages an den Schriftsteller, Ingenieur, Experimentalpsychologen und Offizier zurück.

"Manchmal ist mir, als wäre alles schon in der Kindheit beschlossen gewesen", - eine der Figuren aus Musils Stück "Die Schwärmer".

Geburt

Das oben angeführte Zitat beschreibt Musils Lebensweg sehr gut, denn seine behütete Kindheit, die er in einem gut situierten bürgerlichen Verhältnis erlebte, machte ihn keineswegs glücklich. Das Streben nach einer anderen Form der Wirklichkeit beschäftigte ihn in Kindestagen dauernd.

Kindheit

Im Jahr 1981 zog die Familie von Robert Musil nach Komotau, das liegt in Böhmen. Kurze Zeit danach wohnten sie für 9 Jahre in Steyr in Oberösterreich, wo Robert Musil das Gymnasium besuchte. Trotz sehr guter Noten wird er geplagt von "Nerven- und Hirnproblemen" wird er zeitweise auch zuhause unterrichtet. Seine weitere Schulzeit verbrachte er gezwungenermaßen in Brünn und einer Militär-Schule in Eisenstadt, später aber auch in Berlin und Stuttgart.

"Im Zeitalter der Versetzungen, Geschäftsaufenthalte und dergleichen werden viele anderswo geboren als sie auf die Welt kommen." - schrieb Robert Musil später in seinem Tagebuch.

Ausbildung

Ab dem Jahr 1897 besucht er die Technische Militärakademie in Wien. Nachdem er die Ausbildung zum Offizier abbrach, begann er an der Hochschule Brünn Maschinenbau zu studieren. Hier begann Musil mit dem Schreiben. Im Jahr 1901 legte Musil die Staatsprüfung ab, und wurde somit zum Ingenieur. Nach der Absolvierung seines Militärjahres in Brünn, begann er 1902 in Stuttgart zu arbeiten. Kurz darauf studierte er Philosophie und experimentelle Psychologie in Berlin. ca 10 Jahre später erfolgte auch seine Promotion in Philosophie, Physik und Mathematik.

Gen der Genauigkeit

Wie die Musil-Biographik vermuten lässt, herrschte in Musils Familie eine starke Tendenz zu einer extremen Art der Genauigkeit, wenn es um das Arbeiten ging. So hatte ein Onkel beispielsweise die Gabe eines inselartigen Zahlengedächtnisses. Dieses Gen hatte sich Robert Musil gegenüber jedoch sowohl als Fluch, als auch als Segen dargestellt.

Schriftsteller Karriere

So sehr Robert Musil die Zahlen auch lagen, die Kunst des Schreibens lag ihm mehr am Herzen. Ab diesem Zeitpunkt intensivierte sich daher sein Schreiben. 1921 gelang ihm so unter anderem die Fertigstellung seines bekannten Schauspiels "Die Schwärmer". Kurz danach wurde er zum Vizepräsidenten des Schutzverbandes der deutschen Schriftsteller in Österreich. In dieser Zeit begann er auch die Arbeit an seinem bekanntesten Roman "Der Mann ohne Eigenschaften", welcher im Jahre 1930/1931 fertig gestellt wurde. Neben vielen anderen Werken, wurde Musil so zu dem herausragenden Schriftsteller, den wir heute kennen.

Tod

Im Jahr 1936 erleidet Robert Musil einen Schlaganfall. Im Zuge des zweiten Weltkrieges emigriert Musil über Italien nach Zürich, da seine Bücher zu diesem Zeitpunkt bereits in Deutschland und Österreich verboten wurden. Im Jahr 1939 zieht er gemeinsam mit seiner Frau Martha nach Genf. Sie beiden Leiden sehr unter der wirtschaftlichen Situation, und bekommen daher Hilfe von verschiedenen Organisationen. Am 15. April 1942 starb Robert Musil im Exil in Genf und konnte den Frieden nach dem Ende des Krieges nicht mehr miterleben.

Nachlass

Im Jahr 1943, ein Jahr nach Roberts Tod, veröffentlicht seine Frau Martha Musil den unvollendeten Teil des Nachlasses von Robert Musils Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" im Eigenverlag. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1949 lag es ihr immer am Herzen, die von ihr geliebten Werke und Ideen ihres Mannes in der Öffentlichkeit zu verbreiten.

Robert Musil Museum

Das Geburtshaus des Schriftstellers, der so viel mehr war als Schriftsteller, ist das Musil Haus in Klagenfurt. Heute befindet sich dort ein Literatur Museum, das ihn gemeinsam mit anderen wichtigen Dichterinnen und Dichtern unseres Bundeslandes ehrt, und seine Geschichte noch viel genauer erzählt. Informationen dazu gibt es hier:

www.musilmuseum.at