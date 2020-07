Das Bundesheer steht im Assistenzeinsatz an der Kärntner Grenze zu Slowenien. Morgen beginnt die Einschulung von ca. 40 Soldaten (Berufs- und Miliz-Kader).

KÄRNTEN. Die Gesundheitschecks an der Kärntner Grenze zu Slowenien werden wieder ausgeweitet. Dafür haben die Bezirkshauptmannschaften Villach Land, Klagenfurt Land, Völkermarkt und Wolfsberg die Assistenz des Bundesheeres angefordert. Rund 40 Soldaten stehen nun in Kärnten zur Verfügung, von der Miliz sollen sie in weiterer Folge unterstützt werden. Morgen, Freitag, werden sie von den Gesundheitsbehörden geschult und ab Samstag wird man sie an der Grenze sehen.

Gesundheits- und Einreise-Checks

Die Soldaten werden Gesundheitschecks durchführen, ebenso Einreise-Checks in Bezug auf möglicherweise nötige Heimquarantäne. So werden die Gesundheitsbehörden entlastet.

Haupteinsatzgebiet wird der Karawankentunnel sein, wo schon ab Freitag rund um die Uhr Checks stattfinden. Weitere betroffene Grenzübergänge: Wurzenpass, Loibltunnel, Seebergsattel, Paulitschsattel, Raunjak, Grablach, Leifling und Lavamünd.

Unterstützung der Behörden

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dazu: "Wie wir bereits in anderen Bundesländern sehen konnten, kann es nach wie vor immer wieder zu erhöhten Infektionszahlen kommen. Um Schlimmstes zu verhindern, sind erneut verstärkte Gesundheitskontrollen an den Grenzen Österreichs unbedingt notwendig. Wenn die örtlichen Behörden es alleine nicht mehr schaffen und Unterstützung benötigen, hilft das Bundesheer genau da, wo es am dringendsten gebraucht wird. Ich bin stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten, die im Ernstfall jederzeit für die Sicherheit der Bevölkerung bereitstehen und wünsche ihnen für den kommenden Einsatz viel Soldatenglück!"

Österreichweit stehen dann rund 500 Soldaten im Covid-19-Einsatz.

Donnerstag: 18 Personen in Kärnten mit dem Corona-Virus infiziert – 415 genesen