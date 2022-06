Projekt respectful2gether@school ist Emailadresse und Programm: Kärnten beendet Schulprojekt mit der Publikation eines Handlungsleitfadens zur Gewaltprävention, die in ganz Österreich Anwendung finden wird.

KÄRNTEN. 2019 hat der Fonds Gesundes Österreich einen Projektcall ausgeschrieben, mit dem Ziel, in Schulen aller Altersstufen die psychosoziale Gesundheit und die Prävention in Bezug auf Mobbing, speziell im Cyberbereich, zu fördern. Kärnten hat als eines von vier Bundesländern den Zuschlag für die Projektteilnahme erhalten und damit aus dem Fonds 50.000 Euro Fördersumme für die Projektumsetzung an den Schulen erhalten. Jetzt, zum Projektabschluss, legt Kärnten einen gedruckten Handlungsleitfaden, verschriftlichte Methoden zur Gewaltprävention und den Projekten vor, womit nicht nur die Nachhaltigkeit gegeben ist, sondern auch erworbenes Wissen zu diesen Themen allen Schulen und Pädagogen Österreichs zur Verfügung steht.

Sammelband

Der aus allen Projekten erstellte Sammelband beinhaltet die Gewaltprävention ebenso wie die psychosoziale Gesundheit, Methoden und Handlungskonzepte in Krisen sowie die einzelnen Projektumsetzungen der 21 teilnehmenden Schulen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Broschüre war Elisabeth Jaksche-Hoffman mit Friederike Juritsch, auch von der Pädag. Hochschule Kärnten. “Kärnten ist das einzige Bundesland, das auf Nachhaltigkeit gesetzt hat und diesen Sammelband herausgegeben hat. Handlungskonzepte, Erfahrungen, Beispiele aus all den Projekten, der Umsetzung stehen nun allen zur Verfügung. Gegenseitiges Lernen ist somit sichergestellt“, so Jaksche-Hoffman.

Angstfrei und gewaltfrei

“Die Teilnahme am Projekt hatte ein klares Ziel: wir wollen gemeinsam die Schule gewaltpräventiv gestalten. Nicht an jeder Schule treten die gleichen Problemstellungen auf“, weist Bildungsreferent LH Peter Kaiser heute in einer Pressekonferenz hin. So gebe es Schulen, an welchen beispielsweise die Kommunikation unter den Schülern auf respektloserem Niveau verlaufe, oder Schulen, wo viel über die sozialen Medien agiert wird und Mobbing digital erfolgt. Das Projekt und seine Umsetzung haben genau darauf Rücksicht genommen. Der Bildungsreferent hob vor allem die Nachhaltigkeit der Projektumsetzung hervor. “Somit können Schulen in ganz Österreich vom dem erarbeiteten Wissen in Kärnten profitieren. Schüler lernen, dass Konfliktlösungen auch gewaltfrei möglich sind, entwickelten ihre Programme dafür zugeschnitten auf die Herausforderungen an ihrer Schule und rückten die Bewusstseinsbildung und Haltung, dass Respekt täglich gelegt werden muss, in den Vordergrund“.

Für jede Schule passende Maßnahmen

Kärntens Projektleiterin Sabine Oberzaucher-Riepl von der Pädag. Hochschule in Kärnten strich hervor, dass das Motto der Projekte für alle Schüler gleichlautend war: Gewalt nein, Respekt ja. “Unter dieser Prämisse ging es darum, Verantwortung zu übernehmen und Hilfe zur Selbsthilfe zu erlangen. Mit Hilfe der standortspezifischen Programme haben wir auf die unterschiedlichen Herausforderugen an Schulen Rücksicht genommen und gehen den Weg der kleinen Schrittte. Also für jede Schule die passenden Maßnahmen, die alltäglich angewandt werden können im Unterricht, in der täglichen Begegnung, in Workshops. Die Projekte haben aber auch unser Lehrpersonal und ihre Handlungskompetenzen gestärkt, um in Krisensituationen richtig, ruhig, agieren zu können“, erklärte Oberzaucher-Riepl.