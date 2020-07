Österreich ist bekannt dafür viele wunderschöne Plätze und Orte sein Eigen nennen zu können. Auf zahlreiche traumhafte Landschaften, Städte, Gebiete und Regionen können wir getrost mehr als Stolz sein - egal ob als "Einheimischer" oder als Tourist aus dem Ausland.

Doch das oberösterreichische Hallstatt hat seinen eigenen speziellen Reiz.

Klein, beschaulich, übersichtlich und nahezu malerisch liegt die schöne oberösterreichische Marktgemeinde mit einer Einwohnerzahl von 754 (Stand 1.Jänner 2019. Quelle: Wikipedia) am Rande des Hallstätter Sees (im politischen Bezirk Gmunden).

Hallstatt, sowie die ganze Region um Hallstatt, die 1997 auch zum UNESCO Weltkulturerbe auserkoren wurde (als eine von 20 Welterbestätten auf der Erde!), bietet wirklich so einiges was sich als Einheimischer genauso sehen lassen kann wie als ausländischer Besucher - und die gibt es (Krise hin oder her) - wahrlich in großer Anzahl, was der Wirtschaft aber nicht schadet.

Die Geschichte des Ortes

Bereits aus wahrlich vorchristlichen Zeiten gibt es Funde - man hat eine sogenannte Haue aus Hirschhorn und mehrere Steinbeile auf der Dammwiese oberhalb des heutigen Hochtales gefunden. Datiert wurde dieser Fund aus der Zeit von 3000 vor Christus(!)

Bekannt und wirtschaftlich bedeutend wurde der Ort durch den Salzabbau, nicht umsonst wird die idyllische Landschaft in dieser Gegend das "Salzkammergut" genannt.

Das Salz abgebaut werden kann hat seinen geologischen Grund:

vor 250 Millionen Jahren war die ganze Gegend ein Meer. Im Laufe der Jahrtausende hoben sich die Platten, Binnenmeere entstanden, Wasser verdunstete und das Salz blieb über.

Im Jahre 1311 wurde Hallstatt das "Marktrecht" zugestanden und hatte somit schon eine wirtschaftliche Bedeutung.



Schönes Ortszentrum

Der Ort selber zeichnet sich durch schöne Gebäude aus.

Sage und Schreibe 79 denkmalgeschützte Gebäude und Bauwerke gibt es in und um Hallstatt -keine Kleinigkeit (mehr dazu im Link nach dem Artikel).

Kleine beschauliche Gassen und Plätze, wunderschöne Blumenarrangements im Ort, ein Wasserfall "beinahe im Ortszentrum" , frisches Trinkwasser aus Brunnen in Zentrumsnähe, ein vielfältiges Speisen und Getränkeangebot und vieles mehr macht es dem Besucher leicht in dem schönen Ort zu verweilen.

Und wer Hinweise und Tipps bekommt, die freundlichen Damen und Herren von der Touristen Info helfen gerne weiter. Hier erinnert sich der Auto der Zeilen an seine Kindheit in Kirchdorf/Krems (Oberösterreich) als der Herr bei der Information in feinstem "Oberösterreichisch" kompetent und freundlich Auskunft gab - herrlich - so wie früher in meiner Kindheit.

Es gibt viel sehenswertes in Hallstatt, unbedingt ansehen sollte man sich dass "Beinhaus" bei der katholischen Pfarrkirche, welches man nach der Überwindung von ein paar Höhenmetern über eine schmale Stiege schnell erreicht.

Das berühmte Beinhaus hat 1200 Schädel, davon sind 600 bemalt und liegt direkt am kleinen Bergfriedhof, bei der bekannten katholischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Diese spätgotische Kirche wurde im Jahre 1511 fertiggestellt. Von dort hat man einen schönen Blick auf den Ort hinab und den Hallstätter See selbst.

Unbedingt machen sollte man auch eine kleine Bootstour.

So hat man die Gelegenheit den malerischen Hallstätter See selbst zu erkunden. Der See ist mit einer mittleren Tiefe von 65m und einer Fläche von 8,55 km2 ebenso ein sehenswertes Ausflugsziel. Noch dazu hat man dann die Gelegenheit den Ort selber von einer anderen Perspektive zu betrachten.

Und nicht nur das: auch ein wunderschönes Bergpanorama erschließt sich dem Besuch. "In der Nähe" liegt der berühmte 2997m hohe Dachstein, die höchste Erhebung des Dachsteinmassivs. Der Dachstein ist der höchste Berggipfel der Bundesländer Oberösterreich und Steiermark und zählt zu den nördlichen Kalkalpen.

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Hallstatt auch in den letzten Jahren durch den Ansturm von chinesischen Gästen die den Ort so schön fanden, dass sie ihn in der Volksrepublik China 1:1 nachgebaut haben und zwar in der Provinz Guangzhou, ca. 200 km nordwestlich von Hongkong.

"Sei es drum", meint der Autor - denn Hallstatt ist ein wunderschöner Fleck Erde, der nur im Original seinen wahren Glanz hat und ihn auch weiter bewahren soll und sicherlich auch wird.

In diesem Sinne muss und soll es heißen: Griaß di Hollstott - und bleibts olle g´sund!

Hinweise und Links:

Liste der denkmalgeschützten Gebäude in Hallstatt. Quelle: Wikipedia