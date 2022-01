Abwasseranalysen eindeutig: Omikron derzeit in Klagenfurt Stadt, Bezirk Hermagor und Spittal bereits vorherrschend – Kärnten verlängert verschärfte Maßnahmen: FFP2-Maskenpflicht auf Gelegenheitsmärkten, 10-Personen-Regel in der Gastronomie.

KÄRNTEN. Die Abwasseranalysen, die in Kärntens Abwasseranlagen flächendeckend gemacht werden, sprechen eine eindeutige Sprache. „In den Bezirken Klagenfurt Stadt, Hermagor und Spittal ist Omikron mittlerweile die vorherrschende Infektionsvariante, der Infektionsanstieg ist unausweichlich. Weitere eindeutige Signale auf Omikron gibt es auch in den Abwässern von Villach Stadt, St. Andrä, Rosegg und Feldkirchen, wenn dort Omikron auch neben der Delta-Variante vorkommt und noch nicht vorherrschend ist“, berichtet heute Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, nach der Sitzung des Koordinationsgremiums. Die Landesverordnung, wonach bei Gelegenheitsmärkten eine FFP2-Maske zu tragen ist und in der Gastronomie neben dem 2G-Nachweis auch maximal 10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen, wird in diesem Lichte bis zum 26. Jänner verlängert.