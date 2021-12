Per 17. Dezember öffnet in Kärnten wieder die Gastronomie. Engmaschige Regeln als Voraussetzung.

KÄRNTEN. Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte das Land Kärnten noch eine zusätzliche Maßnahme für Gastrobetriebe. An einem Tisch dürfen in einem Lokal maximal zehn Erwachsene und zehn Minderjährige Platz nehmen. Wie das Land mitteilte, dürfen dies auch Menschen aus verschiedenen Haushalten sein. Diese Regel tut der Öffnung aber keinen Abbruch, abgesehen, von der einen oder anderen Firmen-Weihnachtsfeier, die trotz der strikten Maßnahmen dennoch durchgeführt wird.

Die Regeln im Überblick

Neben der "Zehner-Regel" gilt ab Freitag Folgendes: Für den Eintritt ist ein 2G-Nachweis erforderlich. Im Innenbereich müssen FFP2-Masken getragen werden (mit Ausnahme am Sitzplatz). Die Gastrobetriebe haben zwischen 5 und 23 Uhr geöffnet.