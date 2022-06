Für die besten Tischlerlehrlinge Österreichs ging es in Vorarlberg um begehrte Titel. Es wurde um den Bundessieg im ersten, zweiten, dritten sowie im vierten Lehrjahr in den Kategorien Produktion und Planung gekämpft. Kärnten glänzt mit Gold, Silber und Bronze.

HARD. In Hard in Vorarlberg holte sich Klemens Reinfried aus Eberndorf von der Tischlerei Erschen GmbH & Co KG den obersten Stockerlplatz für das erste Lehrjahr. Florian Messner aus Steinfeld von der Metrica Austria GmbH sicherte sich für das vierte Lehrjahr im Schwerpunkt Produktion nach einem heißen Gefecht Silber. Im dritten Lehrjahr war Florian Suntinger von der Steinfelder Tischlerei Lindner Möbel und Treppen am dritten Platz zu finden. In der Gesamtwertung über alle drei Jahre hinweg, belegte Kärnten den zweiten Platz und musste sich nur Oberösterreich geschlagen geben.

Das wurde gefertigt

Zu fertigen gab es im ersten Lehrjahr ein Bücherboard, im zweiten Lehrjahr ein Bett-Tablett und im dritten Lehrjahr einen Kleiderboy. Im vierten Lehrjahr in der Ausprägung Planung wurde eine Hotelrezeption samt Rendering erstellt und in der Ausprägung Produktion eine neue Anrichte

Neue Wettbewerbsordnung

Landeslehrlingswart Valentin Lobnig ist sichtlich stolz auf sein Team. Schließlich trat man zu einem völlig neuen Bewerb an. Der Bundeslehrlingswart Ludwig Weichinger-Hieden hatte die Zeit der Pandemie genutzt, um die Wettbewerbsordnung neu aufzustellen und ob eine neue Ordnung funktioniert, das weiß man erst, wenn man sie praktisch erprobt. Diese Übung ist ihm gelungen und nach dem Bewerb gab es nur Lob von allen Seiten. Erst am Bewerbstag erfuhren die Teilnehmer das Stück. Dieses wurde zuerst am Plan besprochen, dann musste eine Holzliste erstellt und schließlich in traditionellen Verbindungen hergestellt werden. So mussten im Bewerb alle Kompetenzen ausgespielt werden. Fairness und gute Stimmung prägten den Wettbewerb.