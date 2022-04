Die Sanierung der A2 fordert immer wieder die Geduld der Urlauber und Pendler. Die Arbeiten zwischen Klagenfurt West und Pörtschach West werden wohl noch bis Ende August andauern.

KÄRNTEN. Jeder Pendler kennt es, wenige Pendler lieben es, und dennoch hat es große Wichtigkeit: Die Sanierung der A2 Südautobahn. Seit dem 17. März saniert die Asfinag hier den Autobahnabschnitt zwischen Klagenfurt West und Pörtschach West. Die Arbeiten werden den Sommer überdauern.

Warum ist die Sanierung besonders wichtig?

Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden von der Asfinag in diesem Gebiet gleich mehrere Projekte in Angriff genommen. Neben der Verbesserung der Fahrbahn werden auch elf Brücken saniert. Diese Aufgaben fordern Zeit, weshalb die Arbeiten den Sommer wohl überdauern und somit in die Planung des Urlaubsweges vieler Kärntner und Kärntnerinnen einfließen werden.

Ende erst im späten August

Die Arbeiten an der Fahrbahn und den Brücken werden vorraussichtlich bis Ende August fertiggestellt werden . Pendler und Urlauber bleibt bis dahin in beiden der Fahrtrichtungen nur eine Fahrtspur offen, das Tempolimit beträgt dort zurzeit 80 km/h.