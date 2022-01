Das Land Kärnten und die Wirtschaftskammer schließen eine weitere Vereinbarung für ein flächendeckendes Impfangebot in Klein- und Mittelbetrieben mittels Impfbusse.

KÄRNTEN. Mit einer Vereinbarung zwischen Land Kärnten und der Wirtschaftskammer Kärnten wurde heute eine Rechtsgrundlage geschaffen, um Klein- und Mittelbetrieben ein flächendeckendes Impfangebot zu ermöglichen. Die Kammer kann damit ein mobiles Impfteam mittels Impfbus aufstellen, dass in Kärntens Klein- und Mittelbetrieben vor Ort die Impfungen durchführt.

Impfquote weiterhin erhöhen

Betriebe können sich in einem eigenen System für die Impfung vormerken und den Impfbus in Anspruch nehmen. Der Impfstoffbeauftragte hat den Impfstoffbedarf vor Ort zu erheben und damit die Anzahl der zu impfenden Mitarbeiter. Ebenso müssen die Lagerung des Impfstoffes und die Abläufe durch den Impfstoffbeauftragten bis hin zur vollständigen Verimpfung eins Vials gewährleistet sein. Wie Gesundheitsreferentin Die Verrechnung des gesamten mobilen Impfangebotes erfolge laut Gesundheitsreferentin Beate Prettner zwischen Kammer und Land Kärnten erfolgen. Die Vereinbarung gilt vorerst bis 31. März.

Organisation

Die Vereinbarung sei nötig, weil die Impfungen in den Betrieben auch an das elektronische Impfregister angebunden sein müssen und die technische Infrastruktur dafür beim mobilen Impfteam gegeben sein muss. Die Infrastruktur werde laut Kaiser je nach Verfügbarkeit vom Land zur Verfügung gestellt. Zudem müsse die Beschaffung sichergestellt sein, was über die Landesimpfkoordination bei der Bundesbeschaffungsagentur möglich ist, daher wird auch für die WK Kärnten eine Freischaltung bei der BBG erfolgen. „Die Betriebe sind damit quasi Impfstellen des Landes mit Impfbeauftragten. Die WK agiert so, wie das Land bisher in Bezug auf Organisation, Beschaffung, Sicherstellung des Bestellvorganges, der Durchführung, des Impfstoffes bis hin zur Impfdokumentation agiert hat“, erklärt Prettner, daher auch die Vereinbarung.