Starker Schneefall war angekündigt - und er ist gekommen. Aktuell gibt es in weiten Landesteilen erhebliche Behinderungen und ein regelrechtes Schneechaos. Unter anderem auch am berüchtigten Wernberger Hügel auf der A2 in beide Richtungen.

KÄRNTEN. Auf der A2 Südautobahn herrscht aktuell Chaos am bei schneebedeckter Fahrbahn immer wieder problematischen Wernberger Hügel zwischen Velden West und Wernberg. Mehrere Fahrzeuge stehen hier auf der Autobahn mittlerweile in beiden Richtungen, die Polizei ist vor Ort. Sogar PKW legen hier mitunter bereits Schneeketten an. Mit Wartezeiten und Stop-and-go ist auf beiden Seiten zu rechnen.

Probleme auf A2 an mehreren Stellen

In der Nähe, ebenfalls auf der A2 Südautobahn Richtung Klagenfurt zwischen Velden West und Velden Ost ist ein Kastenwagen ins Schleudern geraten, der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Genauso auf der A2 Richtung Wolfsberg zwischen Griffen und St. Andrä steht ein Auto nach einem Unfall auf der Überholspur, Fahrzeugteile liegen auf der Fahrbahn.

Winterlich auch auf der A10

Weiters gibt es auch auf der A10 Tauernautobahn Richtung Villach zwischen Spittal Ost und Feistritz/Drau erhebliche Behinderungen wegen hängengebliebener LKW, auch die Auswechstrecke über die B100 ist schneebedeckt.

Weitere Behinderungen



Berhinderungen gibt es auch auf der B88, Kleinkirchheimer Straße, zwischen Radenthein und Bad Kleinkirchheim, da auch hier immer wieder Fahrzeuge hängen bleiben, es gibt bereits Stau. Ebenso auf der B100 Drautalstraße, wo sich ein LKW bei Greifenburg auf der schneeglatten Fahrbahn quer gestellt hat - der Verkehr wird hier wechselweise vorbeigeleitet. Auf der Glantalstraße zwischen Wölfnitz und Liebenfels auf Höhe Tentschach blieben ebenfalls etliche Fahrzeuge hängen.