Wie die Bundesregierung mitteilt, endet der Lockdown für Ungeimpfte mit Montag.



ÖSTERREICH. Die Fachleute des zur Pandemiebekämpfung eingerichteten Gremiums GECKO würden diese Maßnahme nicht mehr als sinnvoll erachten, so die Begründung. Grund dafür sei, dass keine Überlastung der Intensivkapazitäten an den Spitälern drohe. „Unser oberstes Gebot ist, die Einschränkungen so gering wie möglich und nur so lang unbedingt nötig aufrechtzuerhalten. Der Lockdown für Ungeimpfte ist eine der strengsten Maßnahmen, die man setzen kann. Die Situation in den Spitälern erlaubt es uns, diesen nun zu beenden", so Bundeskanzler Nehammer, der weiterhin zur Impfung aufruft.

Tests und 2G bleiben



Die Testkapazitäten soll allerdings weiter hoch gehalten werden, um Gewissheit und Sicherheit zu schaffen. Ebenfalls bleiben wird vorerst auch die 2G-Regelung für den Handel, auch wenn sich in den letzten Tagen Handelssprecher dagegen ausgesprochen haben.

Landeshauptmann Peter Kaiser hatte ja bereits gestern gefordert, dass es zu Lockerungen kommen soll. "Mit der Einführung der Impfverpflichtung, denke ich, ist die Frage des Lockdowns für Ungeimpfte unter neuen Prämissen zu diskutieren", so Kaiser gestern.