Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen der Ernstfall hinsichtlich eines möglichen Blackouts geprobt. Dieser wurde heute zwar (noch) nicht Realität, trotzdem flackerte heute das Licht in tausenden Haushalten Kärntens bzw. erlischte oftmals ganz. Die Schneefälle sorgen in weiten Teilen des Landes für massive Probleme.

KÄRNTEN. Die Verkehrsbehinderungen mit all den negativen Begleiterscheinungen hielten Autofahrer und Einsatzkräfte seit dem späteren Nachmittag bereits auf Trapp, hinzu kamen bald auch massive Stromausfälle. Leserinnen und Leser berichten uns immer häufiger von Dunkelheit in den eigenen Heimen.



Sogar Probleme in der Landeshauptstadt

Mit Ausnahme von Wolfsberg sind aktuell alle Kärntner Bezirke von den Stromausfällen betroffen. Während der Osten heute also glimpflich davon kam, sitzt man aktuell insbesondere in Klagenfurt-Land, Villach-Land, Hermagor und Spittal im Dunkeln. Sogar im Westen der Landeshauptstadt, in der Gegend rund um die Uni, wird bereits von Ausfällen berichtet.



Die am stärksten betroffenen Gebiete

Am stärksten betroffen dürfte aktuell die Umgebung der Stadt Hermagor, das Gebiet zwischen Greifenburg und Möllbrücke, rund um Weißenstein und Bad Bleiberg und die Gegend südlich und östlich von Villach, inklusive Finkenstein, Egg, Wernberg und Bad Bleiberg,

sein. Auch in Teilen Villachs, etwa in Lind oder der Unteren Fellach, gibt es Störungen. Auch nördlich des Wörthersees ist es im Moment über weite Strecken dunkel: So gibt es Probleme von Köstenberg bis nach Moosburg.

Kärnten Netz im Dauereinsatz

Die Störungsdienste vom zuständigen Kärnten Netz sind im Dauereinsatz: "Es geht gerade rund, tausende Kundenanlagen sind derzeit unversorgt. Zwar können viele durch Umschaltungen schnell wieder versorgt werden, an anderen Stellen dauert es aber heute leider länger. Und: Es kommen immer wieder neue Störungen hinzu."