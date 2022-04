Ab sofort reisen Kärnten Gäste Card-Besitzer, die ihre Karte während eines Aufenthalts in einem der Partner-Beherbergungsbetriebe als Buchungspaket erhalten, mit der S-Bahn gratis durchs Land.

KÄRNTEN. Wer als Kärnten Gäste Card-Besitzer vom Saisonstart am 1. April bis zum Saisonende am 4. November in einem der über 200 Kärnten Card-Beherbergungsbetrieben nächtigt, kann nun mit der ÖBB gratis zu den diversen Kärntner Ausflugszielen reisen. “Das Thema Mobilität stand schon lange auf unserer Wunschliste. Gemeinsam mit der ÖBB bringen wir nun Entschleunigung in den Kärnten-Aufenthalt“, freut sich Geschäftsführer Anton Fasching.

Nachhaltig urlauben

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spielen auch im Tourismus eine immer größere Rolle und tragen zur Buchungsentscheidung so mancher autolosen Städter bei. “Damit wollen wir in Zeiten der enormen Preissteigerungen aktiv zur Entlastung der Urlaubskasse beitragen. Denn das neue Inklusivangebot spart nicht nur Nerven bei der Parkplatzsuche, sondern schont auch das Familiengeldbörserl“, ist Fasching überzeugt. “Die sinnvolle Entschleunigung durch die stressfreie Anreise ermöglicht den Gästen ein bewusstes Herunterfahren, die attraktiven Ausflugsziele können so noch intensiver erlebt werden.“

Stressfreie Ausflüge

Autobesitzer können ihr Fahrzeug stehenlassen, brauchen nicht kompliziert ein Ticket lösen. “Die neue Kooperation mit der ÖBB ist aber viel mehr als das Verbinden unserer Ausflugsziele. Mit der neuen Funktion für Nächtigungsgäste stehen alle Möglichkeiten des Netzes offen“ so Fasching. So gelangt man etwa entspannt von Spittal nach Villach und kann dann alles erleben, was einen Urlaub in Kärnten ausmacht: Bummeln, Essen gehen, Veranstaltungen besuchen und noch viel mehr. Das kostenlose Angebot gilt in der Zeit des Aufenthaltes mit allen Zügen des Nah- und Regionalverkehrs der ÖBB in Kärnten und Osttirol. Und das so oft man möchte. Für alle Gäste bei Kärnten Card Partner-Beherbergungsbetrieben.

Zehn neue Attraktionen

Ein Grund mehr, die neue Sommer Kärnten Card zu aktivieren, sind auch die zehn neuen Ausflugsziele: Argentum – Auf den Spuren von Kelten und Römern, Heimat- und Tourismusmuseum Obermillstatt, Stiftsmuseum Millstatt, Burg Liebenfels, Bergbad Wertschach, Jumpworld.ONE, Waldseilpark Pyramidenkogel, Erlebnisschwimmbad Sachsenburg, Laquamünd – Freizeitanlage Lavamünd und Paradiesgärten Mattuschka. Somit gibt es in der neuen Saison 120 Ausflugsziele, die täglich gratis besucht werden können.

Gültigkeit

Die Aktion ist nur für Personen gültig. Fahrräder und Hunde gegen Aufpreis. Aktion ist nur gültig mit einer Kärnten Card-Gästekarte innerhalb des aufgedruckten Gültigkeitszeitraums. Aktion ist nicht gültig für Kärnten Card Saison- und Wochenkarten. Nicht gültig für Fernverkehrszüge oder Tauernschleuse.