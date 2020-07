Corona-Virus: Vier Neuinfektionen sind am Montag, 20. Juli, hinzugekommen.

KÄRNTEN. Vier Neuinfektionen mit dem Corona-Virus – in den Bezirken Villach Land, Villach Stadt, Klagenfurt Stadt und St. Veit (jeweils ein Fall) – kamen am Montag in Kärnten hinzu. Eine Frau aus Villach Land hatte im Rahmen einer Reise Kontakt mit einer infizierten Person. Nach ihrer Rückkehr bemerkte sie Symptome, nun wurde sie auch positiv getestet. National und international läuft das Contact Tracing, das Rückverfolgen von Kontaktpersonen.

Auch eine Frau aus St. Veit ist Corona-positiv. Sie war Kontaktperson der Kategorie 1 von einem bereits bekannten Infektionsfall.

Unbekannt ist noch, wo sich eine Klagenfurterin angesteckt hat. Auch hier läuft das Contact Tracing.

Ein neuer Fall ist ein Mann aus Villach Stadt, auch bei ihm läuft das Contact Tracing.

Mit Stand Dienstag, 21. Juli, 8 Uhr, gibt es also 18 aktiv Erkrankte.

Montag: 15 Personen in Kärnten mit dem Corona-Virus infiziert – 420 genesen