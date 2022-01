In der Landesregierung wird fleißig umgebaut - eine Sicherheitsschleuse für Mitarbeiter kommt. Außerdem müssen sich Besucher künftig beim Portier anmelden.

KLAGENFURT. Ziemlich laut geht es seit einigen Tagen in der Landesregierung am Arnulfplatz in Klagenfurt zu – es wird geschnitten, gebohrt und gehämmert. Gerd Kurath, Leiter der Presseabteilung, verrät: "Wir rüsten in puncto Sicherheit auf!" Die Eingangsbereiche zum Parkplatz im Innenhof sowie der Haupteingang werden erneuert und an zeitgemäße Sicherheitsstandards angepasst. Investiert werden 410.00 Euro in die Adaptierung der beiden Amtsgebäude am Arnulfplatz und in der Mießtalerstraße.

Auch Bezirkshauptmannschaften rüsten auf

Das Bauvorhaben ist schon seit Jahren in Planung, die Umsetzung musste jedoch aufgrund der Pandemie verschoben werden. "Der tödliche Angriff auf den Leiter der Sozialabteilung in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn vor drei Jahren hat dazu geführt, unsere Sicherheitsstandards zu überdenken und zu erhöhen", so Kurath. Künftig wird es eine Sicherheitsschleuse geben, die mittels Chips von den Mitarbeitern passiert werden kann. Parteien und Besucher müssen sich nach Fertigstellung des Eingangs in einigen Wochen beim Portier anmelden. Dieses Konzept soll auch in den Bezirkshauptmannschaften umgesetzt werden.

Gewalt & Aggression

Das neue Sicherheitskonzept für Amtsgebäude wurde in der Regierungssitzung vom 1. Dezember 2020 beschlossen. Insgesamt belaufen sich die Projektkosten auf knapp zwei Millionen Euro. Die Finanzreferentin Gaby Schaunig sagte damals: „Wir haben in den letzten Jahren vor allem aufgrund der schmerzlichen Erfahrungen in anderen Bundesländern erlebt, dass Gewalt und Aggression auch vor Gebäuden der öffentlichen Verwaltung nicht Halt machen. Daher bekennen wir uns als Landesregierung zum Schutz sowohl der Bürgerinnen und Bürger als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dieser Investition.“