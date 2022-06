Für einige Gegenden im Großraum Villach gilt in Folge der Unwetter der vergangenen Nacht nach wie vor der Zivilschutzalarm. Der Notarzthubschrauber der Flugrettung bleibt daher durchgehend einsatzbereit.

KÄRNTEN. Um die notfallmedizinische Versorgung jener Regionen, die aktuell über den Straßenweg nicht erreichbar sind, auch während der kommenden Nacht aufrecht zu erhalten, bleibt – erstmals in seiner 20-jährigen Geschichte – auch der Notarzthubschrauber RK-1 der ARA Flugrettung auf Ersuchen von Kärntens Katastrophenschutz-Referent Daniel Fellner durchgehend einsatzbereit.

Medizinische Versorgung bleibt gewährleistet

“Falls sich in den von der Außenwelt abgeschnittenen Gebieten während der Nachtstunden tatsächlich ein Notfall ereignet, können wir binnen weniger Minuten notfallmedizinische Hilfe aus der Luft anbieten. Ich denke, allein diese Gewissheit, dass auch in solchen Ausnahmesituationen die medizinische Versorgung vollumfänglich gewährleistet bleibt, stellt für die betroffene Bevölkerung eine wichtige Unterstützung dar“, so ARA-Geschäftsführer Thomas Jank.