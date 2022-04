Zum Osterfest: Drei Fragen an Josef Marketz, den Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt.

Herr Bischof: Der Tod und die Auferstehung Jesu – umgelegt auf weltliche Gesichtspunkte könnte man von Kummer und Hoffnung sprechen. Welcher Kummer, welche Hoffnung wird Ihnen als Bischof von den Gläubigen dieser Tage zugetragen?

Josef Marketz: Die vergangenen zwei Jahre der Pandemie haben bei den Menschen Spuren hinterlassen – gesundheitliche, seelische, wirtschaftliche. Gesellschaftliche Spaltungstendenzen waren die Folge und sind noch nicht überwunden. Der Krieg in der Ukraine verursacht nicht nur maßloses Leid vor Ort, es machen sich auch in unserem Land Zukunftsängste breit. Dazu kommt die ständige Bedrohung durch den Klimawandel. Mir ist bewusst, dass die Herausforderung, freudvoll Ostern zu feiern, gegenwärtig enorm ist. Dennoch schenkt uns gerade Ostern einen hoffnungsvollen Ausblick. Die österliche Botschaft der Auferstehung, die Botschaft, dass auch schwere Krisen bewältigbar sind und letztlich das Leben über den Tod siegt, ist eine Kraftquelle. Österlich zu leben heißt, nicht in Ängsten zu verharren, sondern sich von Zukunftshoffnung leiten zu lassen.

Wie feiern Sie persönlich Ostern?

Ziemlich unspektakulär. Die ganze Karwoche bin ich neben anderen Verpflichtungen mit der Vorbereitung der gottesdienstlichen Feiern und deren festlicher Gestaltung beschäftigt. Das zeigt dann schon Wirkung im eigenen spirituellen Erleben, verleiht meinem Glauben neue Tiefe. Ostern feiere ich wie viele Christinnen und Christen: am Sonntagmorgen die Auferstehung mit den Gläubigen in meiner Herkunftspfarre, und dann versammeln wir uns in meiner Familie zu einer ordentlichen gesegneten Osterjause, auf die ich mich sehr freue, weil ich damit meist bis zum Sonntag warte. Und dann hoffe ich auf schönes Wetter, um mich in der aufblühenden Natur von der doch anstrengenden Woche gut zu erholen.



Auf was freuen Sie sich am Ende der Fastenzeit am meisten?

Ich freue mich darauf, dass ich, gestärkt durch neuen österlichen Lebensmut, zusammen mit vielen Menschen unserer Diözese vertrauensvoll unseren Weg in der Gemeinschaft der Kirche fortsetzen, manchen Wandel anstoßen und Glaube, Hoffnung und vor allem Liebe glaubwürdig leben und verkünden kann. Und natürlich freue ich mich auch auf einen guten Schinken und ein Glaserl Wein. (thk)