Es schmerzt, auch am 24. Dezember solche Nachrichten zu bekommen und vermelden zu müssen: Es gibt seit heute weitere bestätigte Omikron-Fälle in Kärnten und darüber hinaus noch dahingehend ausstehende Sequenzierungen. Während die Inzidenz derweilen (noch) sinkt, stieg mittlerweile die Zahl der aktuell Inifzierten wieder leicht an.

KÄRNTEN. Corona kennt keine Feiertage, so muss das Land Kärnten heute, am 24. Dezember, weitere Omikron-Fälle in Kärnten bestätigen, bei einer weiteren Person läuft die Sequenzierung. „3 Fälle innerhalb einer Familie wurden positiv auf Omikron getestet, bei einer Person von diesen handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Südafrika.



"Familiencluster" zeigt die hohe Infektiosität

Eine vierte Person der Familie ist ebenso positiv, aber auf Grund der geringen Virenlast lässt sich noch keine Variantentypisierung durchführen“, erklärt heute der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath. Wobei auf Grund der epidemiologischen Lage davon auszugehen sei, dass auch diese 4. Person innerhalb der Familie zu den Omikron-Fällen zu zählen ist. Bei einer weiteren Person in Klagenfurt, die mittels PCR-Test positiv auf Corona getestet wurde, besteht laut Kurath der Verdacht auf Omikron, die Sequenzierung läuft noch. In allen Fällen sind sämtliche Behörden informiert.



Abwassersituation unter strenger Beobachtung

Das Land hat auch über die Feiertage die Abwassersituation kontinuierlich im Blick, die Aufschluss über die Virenbelastung in Kärntens Regionen gibt. „Derzeit stellen wir ein leichtes West-Ost-Gefälle bezogen auf die Virenbelastung in Abwässern fest. Es wird weiter eng beobachtet und analysiert. Mit Sonntag sollten wir wissen, ob sich der Anstieg bestätigt“, so Kurath.



Inzidenz sinkt, aber der Schein trügt

Die aktuelle Infektionsentwicklung der letzten 24 Stunden in Kärnten zeigt, dass die Inzidenz weiter sinkt, die Anzahl aktuell Infizierter in den letzten 24 Stunden aber wieder gestiegen, weiters die Belegung Normalbetten stark gesunken und die Belegung Intensivbetten leicht gesunken ist. Konkret gibt es 196 Neuinfektionen, es wurden 358 Verdachtsfalltestungen durchgeführt und es gibt es aktuell 1.879 Corona-Infizierte in Kärnten. Leider sind wieder zwei Personen mit bzw. an Corona verstorben.

29 Personen auf der Intensiv, 24 davon ungeimpft

117 Infizierte werden in Krankenhäusern behandelt, 88 davon auf Normal-, 29 auf Intensivstationen. Von 88 Patienten in Normalbetten sind 32 geimpft, von den 29 Personen, die intensivmedizinische Betreuung brauchen, sind fünf geimpft. Bei den Impfdurchbrüchen handelt es sich generell um Personen höheren Alters bzw. um Personen mit Vorerkrankungen oder mit bestehenden Medikationen, welche die Impfwirkung reduzieren.

Inzidenz in Kärnten von 189,5

Die Inzidenz in Kärnten liegt heute bei 189,5, die höchste weist nach wie vor die Altersgruppe der 6 bis 14-Jährigen mit 467,8 auf. In vier Bezirken (Feldkirchen, St. Veit, Spittal und Villach Land) steigt die Inzidenz - mit 273,7 ist diese in Spittal am höchsten.