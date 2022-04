Regen, Sturm, Hagel und Gewitter: Was der Osterhase schon alles über die Jahre mitmachen musste, das bleibt ihm laut dem Wetterportal Bergfex heuer erspart.

KÄRNTEN. Der Osterhase und die Kärntner und Kärntnerinnen stellen sich diese Tage ein und dieselbe Frage: Was soll ich am Wochenende anziehen? Damit ihr nicht im Regen stehen bleibt, haben wir hier das Wetter am Osterwochenende in einer speziellen Oster-Version für euch zusammengefasst.

Ostersamstag

Der Osterhase kann Regenjacke und Gummistiefel heuer zuhause lassen, denn morgen am Vormittag wird es strahlend sonnig in Kärnten. Ab den Mittags-, und Nachmittagsstunden, bilden sich einige Quellwolken, weshalb man die Osterjause sicherheitshalber unter Dach essen sollte. Aber keine Angst: Außer dem Alkohol und den Getränken der österlichen Feierlaune bleibt es in Kärnten alles in allem trocken. Lediglich im obersten Mölltal kann sich der Himmel etwas unbeständiger zeigen. Bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad, lässt sich das Wochenende perfekt genießen.

Ostersonntag

Wenn Ostern am Sonntag gefeiert wird, kann man sich ebenso über tolles Wetter freuen. Der leichte, kühle Nordwind bringt sehr sonniges Wetter mit sich. Laut dem Wetterportal Bergfex können sich zwar Quellwolken bilden, jedoch handelt es sich hierbei um harmlose Wolken, die sich mit der Zeit verziehen. Bei sonnigen Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad steht einem schönen Wochenausklang im Freien nichts im Wege.