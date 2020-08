Die Forderung von Bargeld am Telefon – unter der Vorgabe, man sei von der Polizei – häuft sich heute. Die Kriminalprävention warnt.

KÄRNTEN. In den letzten zwei Stunden wurden bei der Polizei gleich mehrere Fälle von Telefon-Betrug gemeldet. Es sind mindestens fünf Fälle, so die Abteilung Kriminalprävention. Unbekannte Täter haben es auf große Bargeldsummen abgesehen.

Die Masche: Es wird vorgegeben, von der Polizei zu sein. Eine nahe Angehörige (Tochter oder Schwiegertochter) hätte einen Verkehrsunfall gehabt. Geld wird für eine "Kaution" verlangt, im Hintergrund hören die Opfer eine weinerliche Frauenstimme. In den fünf Fällen von heute wurde kein Geld übergeben.

Tipps der Polizei

Daher gibt die Kriminalprävention nochmal folgende Tipps: