Starke Unwetter in Mittelkärnten. Aus den Bezirken Villach, Villach-Land, Feldkirchen, St. Veit und Spittal werden Stromausfälle gemeldet.



KÄRNTEN. Robert Schmaranz von Kärnten Netz im Gespräch mit MeinBezirk.at: "Es ist aktuell noch eine dynamische Entwicklung. Unsere Leute befinden sich im Einsatz, müssen die Gebiete erst eingrenzen." Laut Schmaranz sind aktuell rund 8.000 Haushalte in Kärnten ohne Strom. Das Gebiet zieht sich von Villach-Stadt über Villach-Land bis über die Turrach in die Bezirke Spittal und Feldkirchen und Teile des Bezirkes St. Veit. Grund für die Stromausfälle: Umgestürzte Bäume und Hagel. Schmaranz: "Wie es aussieht wurden sehr viele Anlagen zerstört."