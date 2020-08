Vier Fälle traten im Lavanttal neu auf, einer im Bezirk Feldkirchen.

KÄRNTEN. Heute, Samstag, wurden fünf Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Es handelt sich um vier Fälle im Lavanttal – drei männliche Urlauber aus Deutschland und eine Reise-Rückkehrerin. Im Bezirk Feldkirchen gibt es eine Neuinfektion, eine Frau. Sie befindet sich in stationärer Behandlung im LKH Villach. Das Contact Tracing läuft natürlich in allen Fällen.

In Bezug auf die private Gartenparty und den Besuch eines Gastronomie-Betriebes in Villach wurden nun 120 Personen getestet. Es gibt acht positive Corona-Tests – sieben in Villach und eine Person in Villach Land. Alle anderen Ergebnisse sind negativ.

Damit gibt es in Kärnten 38 aktiv Infizierte.

Samstag: 33 Personen in Kärnten mit dem Corona-Virus infiziert – 443 genesen