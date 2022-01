Die Landesverkehrsabteilung führte gestern mit der Autobahnpolizei und der Klagenfurter Verkehrsinspektion eine Schwerpunktkontrolle durch. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Rund 200 Anzeigen wurden erstattet, manche davon "verdienen" besondere Aufmerksamkeit.

KÄRNTEN. Gestern fand eine kärntenweite Schwerpunktkontrolle der Landesverkehrsabteilung, unter Einbindung der Autobahnpolizei und der Verkehrsinspektion Klagenfurt, statt. Kontrolliert wurde der internationale und nationale Schwerverkehr entlang der Hauptverkehrsrouten und im Großraum Klagenfurt.

Die Bilanz der Kontrolle

Drei Fahrzeugen mussten aufgrund gravierender technischer Mängel die Kennzeichen abgenommen werden. Bei einem LKW waren etwa die Bremsscheiben an einer Achse gerissen, bei einem zweiten LKW waren die Reifen an der Antriebsachse so abgefahren, dass das Gewebe sichtbar war. Bei dem dritten Fahrzeug waren die Reifen insgesamt in desolatem Zustand. In zehn Fällen wurde wegen mangelhafter Ladungssicherung die Weiterfahrt untersagt. Bei einem Fahrzeug waren etwa schwere Eisenteile mit eingerissenen Zurrgurten befestigt, die einem schweren Lastwechsel oder einer Vollbremsung nicht standgehalten hätten.

Rund 200 Anzeigen erstattet

Fünf Lenker durften die Fahrt nicht fortsetzen, weil sie die Lenkzeiten, teilweise eklatant, überschritten bzw. die vorgegebenen Ruhezeiten nicht eingehalten hatten. Ein LKW-Lenker war überhaupt ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs. Wegen anderer Übertretungen wurden außerdem rund 200 Anzeigen erstattet.