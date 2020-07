Mit Stand Sonntag, 19. Juli, 8 Uhr, gibt es in Kärnten offiziell 17 aktiv Erkrankte .

Insgesamt wurden offiziell 448 Kärntner jemals positiv getestet. Von gestern auf heute um 8 Uhr gab es keine Neuerkrankung.

Jemals positiv Getestete in KÄRNTEN: 448

(Stand: Sonntag, 19. Juli, 10 Uhr)



Klagenfurt: 101

Völkermarkt: 55

St. Veit: 53

Klagenfurt Land: 51

Villach Land: 50

Wolfsberg: 50

Spittal: 45

Villach: 23

Feldkirchen: 15

Hermagor: 5

Österreich: 19.554

Alle Bundesländer (Sonntag, 19. Juli, 8 Uhr): 19.552

380 im Burgenland, 448 in Kärnten, 3.186 in Niederösterreich, 3.235 in Oberösterreich, 1.323 in Salzburg, 1.983 in der Steiermark, 3.608 in Tirol, 918 in Vorarlberg und 4.471 in Wien.

Zuwachs Fälle in 24 Stunden: 68 Fälle

Neuinfektionsrate: 0,35 Prozent

Info: Diese Gesamtzahl an Corona-Fällen (oben) umfasst alle positiv getesteten Personen inklusive Genesene und Verstorbene.

Aktuell noch Erkrankte in ÖSTERREICH: 1.345 (- 16)

(Stand: Sonntag, 19. Juli, aktualisiert um 10 Uhr)

Oberösterreich: 493 (+ 4)

Wien: 432 (- 21)

Niederösterreich: 188 (+ 11)

Steiermark: 91 (- 15)

Salzburg: 63 (+ 3)

Tirol: 38 (+/- 0)

Kärnten: 17 (- 2)

Burgenland: 16 (+ 4)

Vorarlberg: 7 (+/- 0)

Normalbetten belegt: 85 (- 2)

Intensivbetten: 14 (+ 3)

insgesamt hospitalisiert: 99 (+ 1)

daheim betreut, milder Verlauf: 1.246 (- 17)

durchgeführte Corona-Tests: 748.669 (+ 5.579)

Verstorbene österreichweit: 711 (+/- 0)

Genesene österreichweit: 17.599 (+ 98)

Kennzahlen aus Kärnten (Vergleich von gestern auf heute, Sonntag, 8 Uhr):