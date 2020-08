Mit Stand Sonntag, 2. August, 12 Uhr, gibt es in Kärnten offiziell 18 aktiv Erkrankte .

Insgesamt wurden 467 Kärntner jemals positiv getestet. Von gestern auf heute kamen fünf Neuerkrankungen hinzu (mehr dazu hier), heute bisher zwei.

Update Sonntag, 12 Uhr:

Das amtliche Dashboard des Gesundheitsministeriums weist eine Neuinfektion für Villach Land aus, ebenso eine für Feldkirchen. Es handelt sich um einen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen und eine Frau aus dem Bezirk Villach Land. Die Behörden haben entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Jemals positiv Getestete in KÄRNTEN: 467

(Stand: Sonntag, 2. August, 12 Uhr)



Klagenfurt: 105

Völkermarkt: 55

St. Veit: 54

Wolfsberg: 53

Villach Land: 52

Klagenfurt Land: 51

Spittal: 48

Villach: 26

Feldkirchen: 18

Hermagor: 5

Österreich: 21.246

Alle Bundesländer (Sonntag, 2. August, 8 Uhr): 21.172

419 im Burgenland, 465 in Kärnten, 3.399 in Niederösterreich, 3.697 in Oberösterreich, 1.405 in Salzburg, 2.104 in der Steiermark, 3.681 in Tirol, 958 in Vorarlberg und 5.113 in Wien.

Zuwachs Fälle in 24 Stunden: 69 Fälle

Neuinfektionsrate: 0,33 Prozent

Info: Diese Gesamtzahl an Corona-Fällen (oben) umfasst alle positiv getesteten Personen inklusive Genesene und Verstorbene.

Aktuell noch Erkrankte in ÖSTERREICH: 1.602 (+ 19)

(Stand: Sonntag, 2. August, aktualisiert um 10 Uhr)

Wien: 619 (+ 31)

Oberösterreich: 422 (- 7)

Niederösterreich: 252 (- 3)

Steiermark: 95 (- 2)

Salzburg: 83 (- 1)

Tirol: 49 (+ 2)

Burgenland: 34 (+ 1)

Vorarlberg: 32 (- 6)

Kärnten: 16 (+ 4)

Normalbetten belegt: 73 (+ 3)

Intensivbetten: 20 (+ 1)

insgesamt hospitalisiert: 93 (+ 4)

daheim betreut, milder Verlauf: 1.509 (+ 15)

durchgeführte Corona-Tests: 905.314 (+ 7.495)

Verstorbene österreichweit: 718 (+/- 0)

Genesene österreichweit: 18.984 (+ 73)

Kennzahlen aus Kärnten (Vergleich von gestern auf heute, Sonntag, 12 Uhr):