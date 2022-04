Wie kann man die Zeit bis Ostern mit Kindern in Kärnten gut verbringen, wenn man nicht auf einen Ostermarkt möchte? Wir haben uns schlau gemacht, damit ihr mit euren Kleinsten und Größten schöne Tage habt.

KÄRNTEN. Die Osterwoche und die Ferien stellen viele Eltern vor die altbekannte Frage: Wer bin ich, wie viel Jause kann ich Essen und was in aller Welt könnten wir denn bloß unternehmen? Wir haben uns den Kopf darüber zerbrochen, damit ihr das nicht machen müsst. Das sind unsere Tipps.

JUMPDOME - Klagenfurt

Auf mehr als 2.000 m2 Fläche finden alle Familienmitglieder gemeinsam sportlichen Spaß. Mit den zahlreichen Variationen an Trampolinen und Anlagen können sich groß und klein hier zusammen austoben, dazu dienen unter anderem ein spezieller KIDS PLAYGROUND und ein Sprungturm mit einem riesigen Airbag, Wer eine Pause braucht, kommt in der angebotenen Gastronomie zum durchatmen.

Öffnungszeiten: An jedem Tag von 9-20 Uhr

Reptilien Zoo Happ - Klagenfurt

Wer in der Osterzeit gerne Vogelspinnen, Schildkröten und Krokodile sehen möchte, ist im Reptilienzoo Happ perfekt aufgehoben. Das überaus kinderfreundliche Ausflugsziel ist dafür ausgelegt, einen perfekten Familien Nachmittag zu verbringen. Dabei besteht auch die Chance eine echte Schlange anzufassen, was vor allem für die Kleinsten eine einzigartige Erfahrung darstellt.

Öffnungszeiten: An jedem Tag von 9-18 Uhr

Tierpark Rosegg - Villach

Wer von Spinnen und Chamäleons lieber die Finger lässt, muss nicht auf einen Tierbesuch in den Ferien verzichten. Neben einem tollen großen Kinderspielplatz, einem Streichelzoo und einem Gastrobetrieb kann man hier im Zuge eines Spazierganges Tiere wie Steinböcke, Pfaue, Kängurus, Luchse und Rehe aus nächster Nähe erleben. Das ganze Areal ist außerdem kinderwagenfreundlich.

Öffnungszeiten: An jedem Tag von 9-18 Uhr





Burg Hochosterwitz - St.Veit an der Glan

Wen es nach viel Abenteuer sehnt, wird im mittelalterlichen Flair der Burg Hochosterwitz garantiert fündig. Bei den kinderwagengerechten Wanderwegen zur Spitze der Burg werden nicht nur die berühmten Tore durchquert, und einiges an orginalem Mittelalterequipment erforscht, ganz oben erwartet die Besuchenden ein Gastronomiebetrieb und ein tolles Museum voller echter Rüstungen, Waffen und Dokumente.

Öffnungszeiten: An jedem Tag von 10–17 Uhr (Letzter Einlass um 15.30 Uhr)



Pippi Langstrumpf - Theater in Klagenfurt

Wer sich zu einem kulturellen Event entschließen möchte, kann dies bei Pippi Langstrumpf tun, wenn sie in sieben Vorstellungen über die Bühne der Kammerlichtspiele Klagenfurt hüpft. Aufgeführt wird das Stück in den Kammerlichtspielen wird von dem tollen Ensemble der Theater Rakete.

Termine: 12., 13., 14., 17., 18. April 2022 jeweils um 16 Uhr. Reservierungen per Mail an kartenrakete@gmx.at oder per SMS an 0660 311 48 52.

Abenteuer Affenberg - Landskron

Affen so nah kommen wie möglich - das geht in Kärnten mit dem Abenteuer Affenberg in Landskron/Villach. Eine Führung verspricht dabei das wichtigste Wissen über die Tiere. Zum Abschluss runden noch ein Eis und ein Affen-Stofftier das ganze ab. So viel sei gesagt: Affen sind frech, also nehmt keine offenen Gegenstände mit, auf die ihr nicht dauerhaft verzichten könnt. Spaß am Ausflug ist garantiert, das Areal ist kinderwagenfreundlich.

Einlässe: immer um 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 Uhr

AIRWALK KÖLNBREINSPERRE - Spittal an der Drau

Wer schwindelfrei und abenteuerlustig ist, kann mit seiner Familie den Airwalk der Kölnbreinsperre absolvieren. Dabei geht man auf der 200 Meter hohen Staumauer entlang, und kann das Ganze mit einem Besuch der Aussichtsplattform abrunden. Wenn man auf der einen Seite in die endlos scheinende Tiefe blickt und auf der anderen Seite tosendes Wasser fließt, ist Abenteuer garantiert. Für Interessierte gibt es auch Staumauerführungen als Angebot.

Öffnungszeiten: Immer von 7-18 Uhr





Kletterpark Ossiachersee

Wer hoch hinaus will, aber nicht zu hoch, der kann auch lieber in einen der kärntner Hochseilparks gehen. Mit der Fly-Line kann man hier beispielsweise eine echte "Waldachterbahn" erleben, bei der man gesichert durch den Wald düst. Mit dem Ossiachersee zu Füßen kann hier gemeinsam geklettert, gesprungen und gelacht werden.

Öffnungszeiten: An jedem Tag von 10-18 Uhr