Wie das Land Kärnten mitteilt, mussten von Samstag auf Sonntag 30 Personen intensivmedizinisch wegen dem Corona-Virus behandelt werden. Weitere Omikron-Verdachtsfälle.

KÄRNTEN. Kärnten meldet von Samstag auf Sonntag 99 Neuinfektionen, in den letzten 24 Stunden wurden 427 Verdachtsfalltestungen durchgeführt, dieser Wert ist zum Vortag wieder angestiegen. Aktuell sind in Kärnten 1.562 Personen an Corona erkrankt. Leider gibt es wieder einen Todesfall zu beklagen. Auf den Normalstationen werden um neun Personen mehr behandelt als gestern, insgesamt 87 - 32 von ihnen sind vollständig geimpft. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen ist mit 30 gleich geblieben, sechs von diesen Personen sind geimpft.

Inzidenz

Die Inzidenz in Kärnten sinkt auf 177, auch bei den 6-14 Jährigen geht sie stetig zurück und liegt bei 419,7. Mit 251,8 hat der Bezirk Feldkirchen heute die höchste Inzidenz zu verzeichnen.

Weitere Omikron-Verdachtsfälle

Bei drei Reiserückkehrern im Bezirk Villach Land hat sich nach PCR-Tests und einer Schmelzkurvenanalyse der dringende Verdacht auf Omikron ergeben, die Proben wurden zur Sequenzierung weitergeleitet, alle Behörden sind informiert.