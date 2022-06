Mit dem Vorbereitungskurs für Tierärzte setzen Landesrat Martin Gruber und die LK Kärnten Maßnahmen gegen drohenden Tierärztemangel im ländlichen Raum. 27 Teilnehmer haben das Angebot für die Aufnahmeprüfung zur Vet-Uni Wien genutzt.

KÄRNTEN. In den ländlichen Regionen droht in Kärnten, aber auch österreichweit, in den nächsten Jahren aufgrund von Pensionierungen und fehlendem Nachwuchs ein Tierärzte-Mangel, ganz besonders im Großtierbereich. Laut einer aktuellen Studie werden in den nächsten zehn Jahren sogar bis zu 225 Nutztier-Tierärzte in Österreich fehlen, was die Landwirtschaft vor große Herausforderungen stellt.

Erstmalig organisiert

“Wir müssen dieser negativen Entwicklung jetzt gegensteuern, sonst stehen wir in nächsten Jahren vor einem massiven Problem“, warnt Agrarreferent Gruber, der daher gemeinsam mit Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber erstmals einen Vorbereitungskurs in Kärnten für die Aufnahmeprüfung zum Veterinärmedizinstudium der Uni Wien organisiert hat. “Die flächendeckende Versorgung mit Tierärzten im Großtierbereich ist für Kärntens bäuerliche Betriebe enorm wichtig. Es ist daher sehr positiv, dass es erstmals gelungen ist, einen Vorbereitungskurs für das Veterinärmedizin-Studium nach Kärnten zu holen. Die LK ist gerne Partner bei der Finanzierung des Kurses und es freut mich, dass dieses Angebot von den angehenden Studierenden so stark genutzt wird,“ betont LK-Präsident Siegfried Huber.

Angebot gut angenommen

Der mehrtägige Vorbereitungskurs war bereits binnen kürzester Zeit ausgebucht. “Das zeigt, dass das Interesse für die Ausbildung zum Veterinärmediziner jedenfalls da ist. Mit dem Angebot, sich nun auch in Kärnten auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten, schaffen wir die Rahmenbedingungen und erleichtern es den jungen Kärntnern, sich für diese Ausbildung zu entscheiden“, erklärt LR Gruber. Bisher wurden solche Vorbereitungskurse nur in Wien angeboten. Mit der Möglichkeit, das auch in Kärnten zu tun, haben sich die Teilnehmer Zeit und Kosten gespart, die ein mehrtätiger Wien-Aufenthalt mit sich bringt. Finanziert wurde der Kurs zum Großteil über das Agrarreferat des Landes sowie durch die Landwirtschaftskammer Kärnten.